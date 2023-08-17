BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rashica’dan Galatasaray’a: Sözümden dönmem

Beşiktaş ile Galatasaray arasında akşam saatlerinde başlayan Rashica düellosu sabaha karşı Siyah- Beyazlılar'ın oyuncuya imza attırmasıyla sona erdi. İşte yaşananların detayları:
Kartal'ın anlaşmaya vardığı Rashica'yı özel uçakla getireceği haberleri sonrası harekete geçen Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyu telefonundan aradı. 27 yaşındaki futbolcuya, "Uçağa binme, gel bize imza at" denildi. Ancak deneyimli futbolcu, "Beşiktaş ile anlaştım, imzaya gidiyorum" yanıtı verdi. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılı yetkililer, son kez şanslarını deneyerek "Beşiktaş'ın teklifinden daha fazla öderiz" diyerek oyuncuyu transferden vazgeçirmeye gayret etti.
'ŞAFAK OPERASYONU' GÖNDERMESİ
Rashica ise "Anlaştım ve söz verdim. Beşiktaş'ta oynayacağım" sözleriyle görüşmeyi sonlandırdı. Siyah-Beyazlı yetkililer, gelişmeleri haber alınca Rashica ve menajerinden telefonlara yanıt vermemelerini istedi. Özel uçakla İstanbul'a gelen yıldız futbolcuyu Asbaşkan Emre Kocadağ karşıladı. Beşiktaş'ta uzun bir süre sonra yönetim nezdinde oyuncu karşılaması oldu. İşi sıkı tutan siyah-beyazlılar, gece futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirip sözleşme imzalattı. Son olarak kulüp hesabından "Şafak operasyonu" paylaşımı yapılarak Galatasaray'a göndermede bulunuldu.
"BEŞİKTAŞ BANA SAYGI DUYDU"
Siyah-Beyazlı takıma transfer süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Rashica, "Beşiktaş'la görüşmelere başladığımız ilk andan itibaren bana saygı duydular ve beni gerçekten istediklerini hissettirdiler. Benim için en önemli şey buydu ve Türkiye'ye, mutlu olduğum yere geri dönmek istedim. Kulübün bana sunduğu projeler de çok iyiydi. 11 numarayı giyeceğim için de ayrıca mutlu oldum" ifadelerini kullandı.
BONSERVİSİ AÇIKLANDI
Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada Rashica'nın bonservis ücretini duyurdu. Kosovalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayan Siyah-Beyazlılar, Norwich City'e 5 milyon 250 bin Euro ödeneme yapacak. Tecrübeli oyuncunun da 2 milyon Euro garanti maaş ile 500 bin Euro bonuslar alacağı öğrenildi.