BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Rashica’dan Galatasaray’a: Sözümden dönmem

"BEŞİKTAŞ BANA SAYGI DUYDU"

Siyah-Beyazlı takıma transfer süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Rashica, "Beşiktaş'la görüşmelere başladığımız ilk andan itibaren bana saygı duydular ve beni gerçekten istediklerini hissettirdiler. Benim için en önemli şey buydu ve Türkiye'ye, mutlu olduğum yere geri dönmek istedim. Kulübün bana sunduğu projeler de çok iyiydi. 11 numarayı giyeceğim için de ayrıca mutlu oldum" ifadelerini kullandı.