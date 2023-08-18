Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Zaynutdinov’un Beşiktaş’a maliyeti belli oldu!

Beşiktaş, Şenol Güneş'in alınmasını ısrarla istediği Bakhtiyar Zaynutdinov için CSKA Moskova ile daha önce 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinde anlaşmış ancak ödeme planı görüşmeleri nedeniyle süreç uzamıştı. Yapılan pazarlıklar sonrası bu konuda da sorunlar çözüldü. Kartal, anlaşmaya varılan miktarı taksitler halinde ödeyecek.

Dün gece İstanbul'a gelen 25 yaşındaki futbolcuyla da 4 yıllık mukavele yapılacak. Oyuncu sezon başına 1.2 milyon Euro kazanacak.

TFF'nin mavi kart kuralına uyduğu için yerli statüsünde yer alacak olan Zaynutdinov, takımın jokeri olacak.

Kariyeri boyunca 9 farklı mevkide görev yapan Kazak 10 numara, bu yönüyle herkesin ilgisini çekmiş durumda. Şenol Güneş'in Zaynutdinov'u orta saha ve savunmada çeşitli rotasyonlarda değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.