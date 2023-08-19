Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Süper Lig'de ilk derbi! Galatasaray ve Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu
Giriş Tarihi: 19.8.2023 20:34 Son Güncelleme: 19.8.2023 20:41

Son dakika haberi: Süper Lig'de ilk derbi! Galatasaray ve Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Son dakika haberi: Süper Lig’de ilk derbi! Galatasaray ve Trabzonspor’un ilk 11’i belli oldu

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Zorlu maç öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Galatasaray Rams Park'ta Trabzonspor'u ağırlıyor. Lige Kayserispor beraberliğiyle başlayan Galatasaray bu maçı kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Galatasaray'da Wilfried Zaha, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almıyor.

Diğer yandan Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor ise galibiyet serisi elde etmenin hedefinde. Bordo-mavili takımın yıldız oyuncusu Edin Visca kadroda yer almıyor.

İKİ TAKIMIN DA 11'İ BELLİ OLDU

Galatasaray XI: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Benkovic, Denswil, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, Umut.

Ligde oynanan son maçı Galatasaray evinde 2-1 kazanmıştı.

SON KEZ SAHAYA ÇIKIYOR

Cadiz'le satın alma opsiyonlu olarak kiralama görüşmeleri yapılan Gomez, bu akşam oynanacak Galatasaray maçında son kez kadroda olacak. Golcü oyuncu, müsabakanın bitiminde sağlık kontrollerinden geçmek için takımdan ayrılarak İspanya'ya gidecek.

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Son dakika haberi: Süper Lig'de ilk derbi! Galatasaray ve Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu
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