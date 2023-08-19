Son dakika haberi: Süper Lig’de ilk derbi! Galatasaray ve Trabzonspor’un ilk 11’i belli oldu

Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Galatasaray Rams Park'ta Trabzonspor'u ağırlıyor. Lige Kayserispor beraberliğiyle başlayan Galatasaray bu maçı kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Galatasaray'da Wilfried Zaha, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almıyor.
Diğer yandan Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor ise galibiyet serisi elde etmenin hedefinde. Bordo-mavili takımın yıldız oyuncusu Edin Visca kadroda yer almıyor.
İKİ TAKIMIN DA 11'İ BELLİ OLDU
Galatasaray XI: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.
Trabzonspor XI: Uğurcan, Benkovic, Denswil, Larsen, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, Umut.
Ligde oynanan son maçı Galatasaray evinde 2-1 kazanmıştı.
SON KEZ SAHAYA ÇIKIYOR
Cadiz'le satın alma opsiyonlu olarak kiralama görüşmeleri yapılan Gomez, bu akşam oynanacak Galatasaray maçında son kez kadroda olacak. Golcü oyuncu, müsabakanın bitiminde sağlık kontrollerinden geçmek için takımdan ayrılarak İspanya'ya gidecek.