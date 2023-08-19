Son dakika haberi: Süper Lig’de ilk derbi! Galatasaray ve Trabzonspor’un ilk 11’i belli oldu

SON KEZ SAHAYA ÇIKIYOR



Cadiz'le satın alma opsiyonlu olarak kiralama görüşmeleri yapılan Gomez, bu akşam oynanacak Galatasaray maçında son kez kadroda olacak. Golcü oyuncu, müsabakanın bitiminde sağlık kontrollerinden geçmek için takımdan ayrılarak İspanya'ya gidecek.