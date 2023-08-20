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Giriş Tarihi: 20.8.2023 20:42 Son Güncelleme: 20.8.2023 20:47

Son dakika haberi: Beşiktaş, Pendikspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Pendikspor’u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni takımlarından Pendikspor'u konuk ediyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Beşiktaş - Pendikspor maçının tüm detayları...

Şenol Güneş önderliğindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Pendikspor'u konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.

Pendikspor: Erdem, Nuno, Rassoul, Welinton, Serkan, İbrahim, Gökcan, Vukovic, Halil, Diaby, Eze.

İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

GHEZZAL VE COLLEY OYNAYAMAYACAK

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Omar Colley, Pendikspor karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından koşulara başlayacağı açıklanan Ghezzal, oğlu ile kayınvalidesinin trafik kazası geçirmesi nedeniyle Fransa'ya gitmişti.

Colley ise omzundaki sakatlık gerekçesiyle sahada olamayacak.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Alex Oxlade-Chamberlain ve Milot Rashica, Pendikspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayacak.

20 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı.

Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş, Pendikspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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