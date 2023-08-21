Galatasaray’ın Molde maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı

Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Molde'ye konuk olacak. Zorlu maç öncesi Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.
Açıklanan kadroda Kerem Demirbay yer alırken, yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech dahil edilmedi. Galatasaray'ın orta sahadaki en önemli oyuncularından olan Lucas Torreira, Ljubljana ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle Molde karşısında forma giyemeyecek.
GALATASARAY'IN AÇIKLANAN KAMP KADROSU
Sarı-kırmızılıların listesinde şu isimler yer aldı: "Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Caner Doğan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Efe Akman, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu ve Cedric Bakambu."