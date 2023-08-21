Galatasaray’ın Molde maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı

Açıklanan kadroda Kerem Demirbay yer alırken, yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech dahil edilmedi. Galatasaray'ın orta sahadaki en önemli oyuncularından olan Lucas Torreira, Ljubljana ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle Molde karşısında forma giyemeyecek.