Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe maçı öncesi SABAH Spor’a konuştu: Güzel bir maç bizi bekliyor!

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe maçı öncesi SABAH Spor'a konuştu.



11 sene sonra Süper Lig'desiniz ve evinizdeki ilk maç Fenerbahçe ile. Duygularınız nedir?

Gururluyum ve heyecanlayım... Samsunspor taraftarı Süper Lig'i çok özlemişti. 11 yıl aradan sonra Süper Lig'de evimizdeki ilk maçın Fenerbahçe ile olması, tribünlerimizin tıklım tıklım olmasını sağlayacak. İlk hafta Sivas deplasmanındaydık... Yeni transferlerimizle, istediğimiz sayıda antrenman yapamamış olsak bile oyun anlamında geride kalmamak, maçı kazanacak noktaya gelmek ve puanla dönmek bizi mutlu etti. Uzun maratonda her puanın önemi var.



Fenerbahçe güçlü bir kadro kurdu. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?

Fenerbahçe, transfer döneminin en çok etkili takviye yapan kulüplerinin başında geliyor. Buna rağmen her takım rakibi kim olursa olsun kazanmak, yenemiyorsa da yenilmemek için sahaya çıkar. Futbol, sonucu önceden kestirilemeyen oyunlardan biri olduğu için zaten bu kadar seviliyor. Herkesin kendine özel ve etkili silahları, taktikleri var. Maç içinde de teknik adamlar olarak oyunun ve skorun gelişimine göre hamleler yapacağız. Güzel bir maç bizi bekliyor.



FUTBOLCUYA 24 SAAT YETER



Fenerbahçe, hafta içi Avrupa maçı oynadı. Bu maça yansır mı?

Öncelikle Avrupa Kupaları'nda tur atlayan tüm kulüplerimizi, teknik adamları kutluyorum. Ülkemiz açısında çok değerli sonuçlar bunlar. Fenerbahçe gerçekten çok geniş bir kadroya sahip ve üç günde bir maç oynuyorlarsa bu onlar için bir avantajdır diye düşünüyorum. Oyuncunun bir maçtan sonra tam anlamıyla hazır olması için ihtiyaç duyulan süre 24 saat. Kısacası, Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası maçı ne Samsunspor için bir avantaj, ne de Fenerbahçe için dezavantaj.



KARTAL, BAŞARILI VE GÜVEN VERİYOR



İsmail Kartal'ın performansını nasıl buluyorsunuz?

Türk futbolunun değerli teknik adamlarından biri. Yardımcılığı döneminde şampiyonluklar yaşadı. Başarılı ve güven veren bir teknik adam olduğu için üçüncü kez göreve geldi. Ve bu sezon sanırım son yılların en derin ve en alternatifli kadrosu ile çalışacak.



Fenerbahçe maçına takımı nasıl motive ettiniz?

Teknik adamlar tüm futbolseverlerin seyredeceği böyle maçlar için ayrıca motivasyona fazla gereksinim duymaz. Oyuncular hem takımları için, hem kendi kariyerlerine güzel hatıralar eklemek için zaten büyük bir konsantrasyonla hazırlanır ve motivasyonları yüksektir. Teknik ekip olarak oyuncularımızın taktik plan ve küçük ama önemli detaylar üzerinde konsantrasyonlarını sağlamaya çalışıyoruz.



SÖYLEMLERİMİZLE EYLEMLER TUTMALI



Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Futbol güzel bir oyun ve bu güzel oyunla ilgili maçlardan önce hep güzel şeyler söylüyoruz. Taraftarlara umut veriyoruz. Güzel bir oyun sözü veriyoruz. Hep iyi şeylerden bahsediyoruz. 90 dakikanın sonunda ise aradan 90 yıl geçmiş gibi bambaşka şeyler konuşuyoruz. Baştaki güzellikler, yerini farklı söylemlere bırakıyor. Oysa sonrası da, sonuç ne olursa olsun maç önü gibi olmalı. Herkese umut, güzellikler ve iyilikler vermeli. Futbol bu ülke için gerçekten çok değerli. Biz teknik adamlar da değerli olanı korumalıyız. Tribünde yer alacak daha fazla çocuk, daha fazla genç ve daha fazla kadın, Türk futbolunu bambaşka bir vizyona doğru götürecek. Kazanmak ve kaybetmek değil, asıl bir anne ve çocuğun kalbini kazanmak değerli. Biraz da bu gözle bakmalı, yaşamalıyız.