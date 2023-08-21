Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Livakovic’e kavuşuyor! İşte geliş tarihi...

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, uzun süredir beklenen kaleci Dominik Livakovic transferinde artık sona geldi. Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in İstanbul'a geleceği belirtildi.

LIVAKOVIC, İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Hırvat gazeteci Izak Ante Sucic, Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb'in Hırvat kaleci Livakovic'in transferinde anlaşma sağladığını ve 28 yaşındaki Hırvat kalecinin çarşamba günü İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic transferini çok istediği, Dinamo Zagreb ile 9 milyon euro bonservis + 1 milyon euro bonus karşılığında anlaşıldığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin, Dominik Livakovic ile 4+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığının altı çizildi.

Dinamo Zagreb formasıyla son maçına AEK karşısında çıkan Dominik Livakovic'in takıma veda ettiği ve çarşamba günü İstanbul'a gelerek önce sağlık kontrollerinden geçeceği ve arkasından resmi sözleşmenin altına imza atacağı duyuruldu.

Öte yandan transfer döneminin başından bu yana Dominik Livakovic transferinden vazgeçmeyen ve anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin, Hırvat kaleci için özel bir tanıtım videosu hazırladığı öne sürüldü.

BU SEZON 12. TRANSFER OLACAK

Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.

Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12.transferini gerçekleştirmiş olacak.