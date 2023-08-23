Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan Ramos ve Talisca itirafı!

Dinamo Kiev'le yarın oynanacak maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Pendikspor maçında yine federasyondan ve MHK'den alışılagelmiş, kimsenin memnun olmadığı, sezonun bütününde konuşmaya devam ettiğimiz konuyla alakalı bizim de serzenişimiz oldu. Maçtan sonra MHK'ye başvurduk. Bugün bize yazılı bir şekilde MHK Başkanı'ndan geri dönüş oldu. Yan hakemin durduğu nokta doğru ama pozisyon tamamlanmadan önce bayrağı kaldırması yanlış diye söylüyor. VAR hakeminin izleyeceği doğru açıda görüntü yok. Federasyon her zaman teknolojiyle alakalı şovu çok iyi yapıyor. Dünya standartlarıyla yarıştığımız iddia ediyor ve hakemleri bile yapay zekayla atıyoruz diye hava atıyor. Bu bir rezalettir. Hala ben TFF'nin ya da yayıncı kuruluşun görüntü noktasında VAR'ın cevabını kabul etmiyorum. Taraftarın görüntülerinden topun çizgiyi geçip geçmediğin belirlemeye çalışmamız kadar rezil bir durum açıklanamaz. Bu görüntü olayı başlı başına rezalet." ifadelerini kullandı.

MHK'nın pozisyonu hata olarak gördüğünü söyleyen siyah-beyazlı yönetici, "MHK Başkanı'nın kabul ettiği bir hata var. Yan hakemin erken kaldırdığı bayrak. Bu hata olarak nitelendirilebilir ama benim için hata değil kötü niyettir. Bu yan hakeme bayrağı kaldıran kim? Bu kolu ona kaldırtanlar belli. Kamerayı oraya yerleştirmeyenler de aynı grubun bir parçası. Bugün itibariyle 2 puanımız maalesef hakem hatasından alınmıştır. Bunların sorumlularını bulmak federasyona aittir. Beşiktaş olarak başkaları gibi 'belge var, onu açıklarız' gibi boş atıp dolu tutma maceralarına girmeyiz. Bunun hesabını Beşiktaş camiası sorar. Bunun takipçisi olacağız. MHK Başkanı hata diyerek geçiştiremez. Hatayı yapanın cezasını vermek durumunda. Top çizgiyi geçti geçmedi noktasında görüntü yok bahanesini kabul etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.