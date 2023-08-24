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Giriş Tarihi: 24.8.2023 17:38

Al-Nassr, Aymeric Laporte'yi kadrosuna kattı

İHA
Al-Nassr, Aymeric Laporte’yi kadrosuna kattı

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr, Manchester City'de forma giyen İspanyol futbolcu Aymeric Laporte'yi kadrosuna kattı.

Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Anderson Talisca gibi önemli oyuncuları barındıran Suudi temsilcisi Al Nassr, kadrosunda Avrupa'dan bir isim daha dahil etti.

Al Nassr, İngiliz takımı Manchester City'de forma giyen İspanyol futbolcu Aymeric Laporte'yi renklerine bağladı. Suudi Arabistan temsilcisi, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Laporte ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

Manchester City de İspanyol futbolcuya emeklerinden dolayı teşekkür ederek, yerine kariyerinde başarılar diledi.

Kariyerine Athletic Bilbao'da başlayan 29 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Manchester City'e transfer oldu. Burada 180 resmi müsabakada görev Laporte, İngiliz ekibi ile 5 kez Premier Lig, 2'şer kez İngiltere Kupası ve İngiltere Lig Kupası'nı, 1'er kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Aymeric Laporte, Al Nassr'da 27 numaralı formayı giyecek.

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Al-Nassr, Aymeric Laporte'yi kadrosuna kattı
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