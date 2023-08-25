İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etmedi

İspanya'da resmi haber ajansı EFE ve devlet televizyonu RTVE başta olmak üzere tüm basın organlarının dün verdikleri "Rubiales istifa edecek" haberlerine ve bazı bakanların bunu destekleyen açıklamalarına rağmen RFEF Başkanı istifa etmedi.

Hakkındaki tartışmalar gündemiyle düzenlenen RFEF Genel Kurulu olağanüstü toplantısında konuşan Rubiales, İspanyol basınını ve sol koalisyon hükümetini kendisine karşı karalama kampanyası yürütmekle suçladı.

Kendisini "sosyal cinayetin kurbanı" olarak tanımlayan, "İspanya'nın yarası olan sahte feministlerin saldırısına uğradığını" ve "İspanyol futbolunu en iyi yöneten yönetici olduğunu" savunan Rubiales, art arda beş kez "İstifa etmeyeceğim." dedi.

Rubiales, polemiklere neden olan kadın milli futbolcu Jenni Hermoso'yu madalya töreni sırasında dudağından öpme anını ise "kutlamanın verdiği coşku, rıza ve karşılığı olan bir hareket" olarak ifade etti.

Şeref tribünündeki uygunsuz hareketlerinden dolayı, o sırada yan tarafında oturan Kraliçe Letizia ve küçük kızı Prenses Sofia'dan "özür dileyen" Rubiales, "fikirlerini ve gerçeği savunmaktan dolayı aşağılandığını" ileri sürdü.

RFEF Başkanı ayrıca kendisini sert dille eleştiren Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz ile iki bakan hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Diğer yandan İspanya Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Vilda'ya normalde gelecek yıl sona erecek sözleşmesini 4 yıl daha uzatma teklifini konuşması sırasında yapan Rubiales, "Seni, bizimle 4 yıl daha kalmaya ve yıllık 500 bin avro kazanmaya davet ediyorum. Şimdiye kadar ne kazandığını da burada söyleyeceğim. Çünkü basında bir sürü abartılı rakam yazıldı. Yazıldığı gibi yarım milyon avro değil, yıllık 160 bin, 170 bin avro civarında maaş aldın." ifadelerini kullandı.

İspanyol hükümeti Rubiales'i görevden almak için harekete geçti

Rubiales'in açıklamaları İspanyol basınında "sürpriz" olarak yorumlanırken, ilk tepki hükümetten geldi.

Kültür ve Spor Bakanlığına bağlı olan Spor Yüksek Konseyi (CSD), Rubiales'in görevinden alınması talebiyle Spor Tahkim Mahkemesine başvuracağını duyurdu.

CSD'den yapılan açıklamada, "Sayın Rubiales'in açıklamaları, İspanyol sporundaki temsiliyle ve İspanyol toplumu gibi ileri bir toplumun değerleriyle kesinlikle bağdaşmıyor." ifadeleri kullanıldı.

Rubiales'e bazı bakanlar, futbolcular ve sivil toplum örgütleri de tepki göstermeye devam etti.

İspanyol basını, RFEF Başkanı olmasının yanı sıra UEFA Başkan Yardımcısı ve UEFA Kulüp Lisans Kurulu Başkanı olan Rubiales'in yıllık brüt toplam maaşının 600 bin avroyu geçtiğini yazdı.