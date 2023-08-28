Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray "Devler Ligi" için sahaya çıkıyor
Giriş Tarihi: 28.8.2023 10:00 Son Güncelleme: 28.8.2023 10:02

Galatasaray "Devler Ligi" için sahaya çıkıyor

Galatasaray Devler Ligi için sahaya çıkıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Norveç'in Molde ekibini konuk edecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Norveç'in Molde ekibini konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maç, EXXEN platformundan yayımlanacak.

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke puanından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, bu turda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda da Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibini eleyerek play-off turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda eşleştiği Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazandı. Galatasaray, rakibi ile yarın yapacağı rövanş maçında da istediği sonucu alarak "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırmaya çalışacak.

TORREIRA'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da cezasını Molde ile oynanan ilk maçta çeken Lucas Torreira, yarın sahadaki yerini alabilecek.

Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, Molde ile oynanan ilk müsabakada forma giyememişti.

ZAHA VE ZIYECH FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'ın yeni transferleri Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, Molde maçında forma giyemeyecek.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Zaha ve Ziyech, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

ICARDİ 5 MAÇTA 4 GOL ATTI

Galatasaray'ın Molde ile oynayacağı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak.

Sarı-kırmızılı takımın, bonservisiyle renklerine kattığı yıldız golcü sezona iyi başladı.

Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'de 3'ü ilk 11'de olmak üzere forma giydiği 5 maçta 4 kez ağları havalandırdı.

YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bu sezon yaptığı 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendyol Süper Lig, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yaren Çakar'dan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk hakkında çirkin sözler!
İYİ Parti, yerel seçimlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na kapıları kapattı!
HDP'li Pervin Buldan'dan alçak sözler! Teröristbaşı Öcalan için skandal 'Özgürlük' çağrısı!
SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan enflasyon ve faiz açıklaması: Kararlılıkla uygulanacak!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Fred’den daha iyisi geliyor
ABD'de LGBT skandalı! Hadım edilip kıza benzetilen çocuk: Anne erkek olursam beni sevecek misin?
Mevcut aktörlerin hiçbirisi Erdoğan’ın alternatifi değil
CHP'de olaylı kongre! 'Pislik' dedi ortalık karıştı: Küfürler havada uçuştu
B İle Başlayan Şehir: Türkiye'de B Harfi İle Başlayan Şehirler Ve İl İsimleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray "Devler Ligi" için sahaya çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA