Son dakika Beşiktaş haberleri: Jean Onana’nın menajeri İstanbul’a geliyor! Transfer seçenekleri...

Beşiktaş, yabancı kontenjanında Montero'yu gönderip bir kişilik yer açacak ve bunu da stopere kullanacak. Hücum hattına da takviye beklentisi var ancak eldeki mevcut yabancılardan birinin daha takımdan ayrılması gerekiyor.

Beşiktaş, geçtiğimiz ay 4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı ve teklifler alan Jean Onana'yı kiralamayı düşünüyor. Genoa'nın önerisini reddeden Kamerunlu'nun menajeri görüşmeye davet edildi. 23 yaşındaki futbolcuya İspanya ve İtalya'dan ilgi duyan farklı takımlar mevcut.

Menajeri ve kendisiyle yapılacak görüşmede seçenekler değerlendirilecek. Onana'nın durumunun netleşmesinin ardından transferdeki yol haritası da belirlenecek.

BEKLENENİ VEREMEDİ

6 karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giyen Onana, 109 dakika sahada kalırken 1 asist yaptı. Oyuncunun kısıtlı süredeki maç performansı geçerli not alamadı.