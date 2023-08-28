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Giriş Tarihi: 28.8.2023 10:26

Son dakika Beşiktaş haberleri: Jean Onana'nın menajeri İstanbul'a geliyor! Transfer seçenekleri...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Jean Onana’nın menajeri İstanbul’a geliyor! Transfer seçenekleri...

Son dakika Beşiktaş haberleri: İtalyan kulübü Genoa’nın yaptığı öneriyi geri çeviren 23 yaşındaki Jean Onana'nın menajeri İstanbul’a davet edildi. Oyuncunun da katılacağı görüşmede, seçenekler masaya yatırılacak.

Beşiktaş, yabancı kontenjanında Montero'yu gönderip bir kişilik yer açacak ve bunu da stopere kullanacak. Hücum hattına da takviye beklentisi var ancak eldeki mevcut yabancılardan birinin daha takımdan ayrılması gerekiyor.

Beşiktaş, geçtiğimiz ay 4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı ve teklifler alan Jean Onana'yı kiralamayı düşünüyor. Genoa'nın önerisini reddeden Kamerunlu'nun menajeri görüşmeye davet edildi. 23 yaşındaki futbolcuya İspanya ve İtalya'dan ilgi duyan farklı takımlar mevcut.

Menajeri ve kendisiyle yapılacak görüşmede seçenekler değerlendirilecek. Onana'nın durumunun netleşmesinin ardından transferdeki yol haritası da belirlenecek.

BEKLENENİ VEREMEDİ

6 karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giyen Onana, 109 dakika sahada kalırken 1 asist yaptı. Oyuncunun kısıtlı süredeki maç performansı geçerli not alamadı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Jean Onana'nın menajeri İstanbul'a geliyor! Transfer seçenekleri...
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