Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılar, çalışmalarını sürdürürken, transfer etmek istediği oyuncuyla ilgili flaş bir olay yaşandı.

Kartal'ın kadrosuna katmak için uğraştığı yıldız isim saldırıya uğradı.

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ JAMAAL'I DÖVDÜLER

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Newcastle United kaptanı Jamaal Lascelles, 8 kişinin saldırısına uğradı.

YUMRUKLARIYLA KARŞILIK VERDİ

Newcastle kaptanı Jamaal Lascelles, şehir merkezinde bir grup haydutun saldırısına uğradı ve yumruklarıyla karşılık vermek zorunda kaldı.

İŞTE O ANLAR:

Beşiktaş'ın istediği futbolcuyu dövdüler | Video

"SENİ VURACAĞIZ"

Saldırgan çetesi, 'saksağanların' kaptanını, kardeşini ve bir arkadaşını vurmakla tehdit etti.

OLAY NASIL BAŞLADI

Saldırının videosunu yayınlayan Daily Mail, her şeyin Chinawhite gece kulübünden ayrılırken başladığını, bir adamın Lascelles'in 19 yaşındaki erkek kardeşinin boğazına dirsek atması ve ardından Jamaal'ın o kişiyi itmesiyle olayın büyüdüğünü belirtti.

KAFASINA ŞİŞE ATILDI

O sırada Lascelles'e kafasını ıskalayan bir şişe atıldı ve 6-8 kişilik bir grup Jamaal Lascelles'e saldırarak " her açıdan vurdu".

OLAY BOYUNCA KARDEŞİNİ KORUDU

'Daily Mail'in danıştığı kaynaklar, Jamaal Lascelles'in olay boyunca meşru müdafaa amaçlı hareket ettiğini ve kardeşini korumaya çalıştığını belirtiyor.