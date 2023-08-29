Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Jamaal Lascelles'i dövdüler
Giriş Tarihi: 29.8.2023 11:24 Son Güncelleme: 29.8.2023 11:34

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Jamaal Lascelles'i dövdüler

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ın transfer etmek istediği Jamaal Lascelles’i dövdüler

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, çalışmalarını sürdürürken, transfer etmek istediği oyuncuyla ilgili flaş bir olay yaşandı. Kartal'ın kadrosuna katmak için uğraştığı yıldız isim saldırıya uğradı. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılar, çalışmalarını sürdürürken, transfer etmek istediği oyuncuyla ilgili flaş bir olay yaşandı.

Kartal'ın kadrosuna katmak için uğraştığı yıldız isim saldırıya uğradı.

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ JAMAAL'I DÖVDÜLER

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Newcastle United kaptanı Jamaal Lascelles, 8 kişinin saldırısına uğradı.

YUMRUKLARIYLA KARŞILIK VERDİ

Newcastle kaptanı Jamaal Lascelles, şehir merkezinde bir grup haydutun saldırısına uğradı ve yumruklarıyla karşılık vermek zorunda kaldı.

İŞTE O ANLAR:

Beşiktaş'ın istediği futbolcuyu dövdüler | Video

"SENİ VURACAĞIZ"

Saldırgan çetesi, 'saksağanların' kaptanını, kardeşini ve bir arkadaşını vurmakla tehdit etti.

OLAY NASIL BAŞLADI

Saldırının videosunu yayınlayan Daily Mail, her şeyin Chinawhite gece kulübünden ayrılırken başladığını, bir adamın Lascelles'in 19 yaşındaki erkek kardeşinin boğazına dirsek atması ve ardından Jamaal'ın o kişiyi itmesiyle olayın büyüdüğünü belirtti.

KAFASINA ŞİŞE ATILDI

O sırada Lascelles'e kafasını ıskalayan bir şişe atıldı ve 6-8 kişilik bir grup Jamaal Lascelles'e saldırarak " her açıdan vurdu".

OLAY BOYUNCA KARDEŞİNİ KORUDU

'Daily Mail'in danıştığı kaynaklar, Jamaal Lascelles'in olay boyunca meşru müdafaa amaçlı hareket ettiğini ve kardeşini korumaya çalıştığını belirtiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: AFAD duyurdu! Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Uğur Dündar Atatürk'ü ve Büyük Taarruz'u anmayan Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Sözcükler yetersiz kalıyor
Sabancı çiftini çocuklarının soğukkanlılığı kurtardı
Mecburiyetten devren muhalefet
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Fred’den daha iyisi geliyor
Son dakika: Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Yaren Çakar'dan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk hakkında çirkin sözler!
HDP ne yapar?
Zafer Bayramı coşkusu milli teknolojiyle dalgalanacak! TEKNOFEST heyecanı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Jamaal Lascelles'i dövdüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA