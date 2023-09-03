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Giriş Tarihi: 3.9.2023 18:08 Son Güncelleme: 3.9.2023 18:09

Son dakika haberleri: Beşiktaş sahasında Sivasspor’u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Beşiktaş sahasında Sivasspor’u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in. 4. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak. Beşiktaş Park-İstanbul Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Müsabakada hakem Zorbay Küçük görev yapacak. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde…

Ligin ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada ise Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı. Topladığı 5 puanla ligde 4. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Chamberlain, Gedson, Muleka, Rashica, Aboubakar.

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Ndie, Fernandes, Manaj.

Ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti. Sivasspor geçen hafta ise sahasında Bitexen Antalyasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

SON YENİLGİSİ SİVASSPOR'A

Bu sezon ligde ve Avrupa'da mağlubiyet yaşamadan yoluna devam eden Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki son yenilgisini geçen sezon Sivasspor karşısında almıştı.

Geçen sezon kırmızı-beyazlı rakibine deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip o maçın ardından oynadığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Bu sezon da henüz mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanırken, ligde 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

AMARTEY VE MASUAKU'NUN OYNAMASI BEKLENMİYOR

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku'nun yarın oynanacak mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.

İki oyuncu sakatlıkları nedeniyle Dinamo Kiev'le oynanan rövanş karşılaşmasında görev alamamıştı.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş sahasında Sivasspor’u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu…
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