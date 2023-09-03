Son dakika Trabzonspor haberleri: Enis Destan krizi fırsata çevirdi! 101 dakikada 2 gol...

Geçen sene Polonya'nın Warta Poznan takımına 75 bin Euro'ya kiralanan ve 422 dakika süre alarak 1 gol atan Enis Destan, bu sezon Trabzonspor'da adeta yokluktan doğdu.
Dinamo Zagreb'ten transfer edilmek istenen Bruno Petkovic'in bir türlü olmaması, Maxi Gomez'in ise Cadiz'e gitmesi santrfor sıkıntısını ortaya çıkardı.
Umut Bozok'un ilk 3 haftada golle buluşamamasıyla formayı kapan Enis Destan, krizi fırsata çevirdi.
Çaykur Rizespor maçında son 20 dakikada ağları sarsan 21 yaşındaki santrfor, Kasımpaşa deplasmanında da golle buluşarak süre aldığı 101 dakikaya 2 gol sığdırmayı başardı.