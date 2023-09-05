Ndombele, Galatasaray için imzayı attı! "Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray"

İmza töreninde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Ndombele, "Galatasaray'da olduğum, burada oynayacağım için çok mutluyum. Bakambu ile arkadaşız, kulüp hakkında iyi şeyler söyledi. Şampiyonlar Ligi en iyilerin yeri; grubumuz zor gibi görünse de en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Bana göre Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray. Birçok arkadaşımdan da bunu duydum. Galatasaray ile birçok başarı kazanmak istiyorum ve bunun için savaşacağım" ifadelerini kullandı.