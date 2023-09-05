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Giriş Tarihi: 5.9.2023 23:48 Son Güncelleme: 5.9.2023 23:50

Ndombele, Galatasaray için imzayı attı! "Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray"

İHA
Ndombele, Galatasaray için imzayı attı! Türkiye’nin en büyük kulübü Galatasaray

Galatasaray'ın Tottenham Hotspur'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Tanguy Ndombele, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile birçok başarı kazanmak istiyorum ve bunun için savaşacağım" dedi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'dan 1 yıllığına satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya vardığı Tanguy Ndombele ile sözleşme imzaladı. Dün İstanbul'a gelen 26 yaşındaki futbolcu bugün hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı.

İmza töreninde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Ndombele, "Galatasaray'da olduğum, burada oynayacağım için çok mutluyum. Bakambu ile arkadaşız, kulüp hakkında iyi şeyler söyledi. Şampiyonlar Ligi en iyilerin yeri; grubumuz zor gibi görünse de en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Bana göre Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray. Birçok arkadaşımdan da bunu duydum. Galatasaray ile birçok başarı kazanmak istiyorum ve bunun için savaşacağım" ifadelerini kullandı.

Fransız futbolcu, Galatasaray'ın bugün UEFA'ya gönderdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer aldı.

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Ndombele, Galatasaray için imzayı attı! "Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray"
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