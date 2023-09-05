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Giriş Tarihi: 5.9.2023 10:36

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta son gün neler yaşandı? İşte görüşülen isimler...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta son gün neler yaşandı? İşte görüşülen isimler...

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA'ya listelerin teslim edileceği son günde yoğun bir transfer mesaisi yapan Beşiktaş, Eric Bailly ile anlaşmaya varmıştı. Siyah-beyazlılarda gün boyu görüşülen isimler ve ayrıntılar ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta dün önemli gelişmeler yaşandı. Flamengo'nun 26 yaşındaki stoperi Nino için 7 milyon Euro çıkış maddesi vardı. Siyah-beyazlılar, bu ücreti vadeyle ödemek istedi ama Brezilya ekibi sadece 2 taksit halinde, yarısını peşin talep etti ve Nino ekonomiye takıldı…

Flamengo'nun 36 yaşındaki savunmacısı David Luiz'e ise teknik heyet sıcak yaklaşmadı. Yıldız futbolcunun hem yaşı hem de maliyetinin 2 yıllık 6 milyon Euro olması, süreci çıkmaza soktu.

Hellas Verona'da ter döken Koray Günter de gün boyu haber bekledi ancak Beşiktaş herhangi bir girişimde bulunmadı.

Öte yandan Arsenalli sağ kanat Nicolas Pepe'nin, Beşiktaş'ta olduğu iddiası gündeme oturdu ama siyahbeyazlı kurmaylar, bu haberi yalanladı.

Beşiktaş, Eric Bailly ile ise bir kez daha görüştü. 29 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper ile 1+1 yıllık, sezon başına yaklaşık 2.5 milyon Euro maaş üzerinden anlaşma sağlandı. Kartal, gün boyu oyuncunun Manchester United ile sözleşmesini feshetmesini bekledi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta son gün neler yaşandı? İşte görüşülen isimler...
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