Son dakika haberleri: Grupta dengeleri değiştiren takım Ermenistan! İşte tüm detaylar...

Rakibimiz Ermenistan, Almanya'da yapılacak EURO 2024 için grup maçlarına bize karşı sahasında aldığı 2-1'lik yenilgi ile başladı.

Ancak sonrasında Galler'i deplasmanda 4-2 yenerek grupta dengeleri değiştiren Ermenistan sonrasında sahasında Letonya'yı 2-1 yenerek bir anda katılım için masada olduğunu gösterdi.

İşte Ermenistan ile ilgili detaylar:

Ermenistan Milli Takımı'nın toplam kadro değeri 32.3 milyon Euro. FIFA Dünya sıralamasında 90. sırada yer alıyorlar. Yaş ortalaması 26.9.

Şu anki kadronun en golcüsü 3 maçta 4 gol atan Grant-Leon Ranos. En değerli oyuncuları 12 milyon Euro ile Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen 23 yaşındaki on numara Eduard Spertsyan.

Milli formayı en fazla giyen futbolcuları 75'er maç ile Varazdat Haroyan (Astana) ve Kamo Hovhannisyan (Astana).

Teknik direktörlük koltuğunda Ocak 2023'ten beri 66 yaşındaki Ukraynalı Oleksandr Petrakov oturuyor.