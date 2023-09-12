Son dakika transfer haberi: Beşiktaş istemişti! İşte Pereyra’nın yeni takımı...

Bu sezon lig ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Arjantinli orta saha oyuncusunun yeni takımı resmen açıklandı. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme yönelik çok önemli açıklamalarda bulundu.

'SUUDİ ARABİSTAN'DAN DOLAYI TRANSFERLER GEÇ RESMİLEŞİYOR'

Ahmet Nur Çebi, transfer dönemiyle ilgili olarak "Suudi Arabistan bu sene ikiye katladı fiyatları. Transferler geç oluyor, karşınıza şu geliyor, "Ben biraz daha beklemek istiyorum. Suudi Arabistan'dan teklif bekliyorum. Transfer kolay bir şey değil. Transferde oyuncunun gönlü olacak. Takımı bırakacak. Ailesi onaylayacak. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde zaman alıyor. Artan fiyatlardan dolayı birçok iyi oyuncu beklemeyi tercih etti. Biz de çabuk alalım diye çok hızlı transfer yapmayı tercih etmedik" dedi.

TRANSFER ÇALIMI GEDSON'DUR!'

Gedson Fernandes transferine de değinen Çebi şu ifadeleri kullandı: "Bu bir ekip işiydi. Ekonominin izin verdiği ölçüde transferler gerçekleşmiştir. Hocanın istemediği bir oyuncunun şu anda takımda olduğunu düşünmüyorum. Transferlerde bu zamana kadar yanlış bir yaptığımı düşünmüyorum. Bir de transfer çalımı diye bir şey var. Ben bugüne kadar kimseye transfer çalımı atmadım. Ama birileri iddia ediyorsa bunlar; Gedson'dur, Rosier'dir, Ghezzal'dır. Rashica'yı ben çok istedim ve aldım."

'RASHICA'YI ARADILAR, BASKI YAPTILAR, UÇAK GEÇ KALKTI!'

Ahmet Nur Çebi, "Rashica bizim için uçağa binerken son anda arama oldu. Oyuncuya ve menajerine baskı yapıldı. Bitmiş transferdi. Maalesef uçak 3 saat geç kalktı" ifadelerini kullandı.



PEREYRA'NIN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Serie A ekibiyle sözleşmesi sona erdikten sonra geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana boşta kalan Pereyra, Udinese ile yeni bir sözleşme imzaladı. Arjantinli orta saha oyuncusu, Udinese ile 1+1 yıllığına anlaştı. 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon 36 maçta forma giydiği Udinese'de 5 gol atarken 9 kez de asist yapmıştı.