Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de 6 numara için 6 aday

Fenerbahçe'nin transferde son hamle olarak belirlediği 6 numara transferinde artık son saatlere girilirken aday sayısı 4'e indi. 15 Eylül Cuma günü saat 24.00'e kadar süresi olan sarı lacivertliler arayışlarında son viraja girdi.



EN PAHALISI RODRIGUEZ

Gündemdeki oyuncular ise Real Betis'in Arjantinli yıldızı Guido Rodriguez, Portekiz'in Braga takımında oynayan Libyalı Al-Musrati, Porto'da görev yapan Sırp ön libero Marko Grujic, bonservisi Everton'da bulunan Portekizli yıldız Andre Gomes. Leander Dendoncker ve Frank Onyeka da listedeki isimler.



MUSRATI ÖNE ÇIKIYOR



Önceki gün Al-Musrati'nin menajerinin İstanbul'a gelmesi Libyalı yıldızın bir adım öne çıktığı şeklinde yorumlanırken, sarı lacivertli yönetimin Braga'ya 8 milyon euro ödemeyi kabul etti.

B VE C PLANI HAZIR



Özellikle Musrati için istenen sonuç çıkmazsa rota Aston Villa'dan Leander Dendoncker olacak. Yönetimin C planı ise Brentford'ın Nijeryalı oyuncusu Frank Onyeka.

ANDRE GOMES GELİŞMESİ



A Spor'un haberine göre; Everton forması giyen Gomes menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet, 30 yaşındaki futbolcuyu değerlendiriyor. Portekizli futbolcunun transferi için teknik heyetten onay çıkarsa, yönetim transfer için harekete geçecek.