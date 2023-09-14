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Giriş Tarihi: 14.9.2023 13:29

Manchester United'dan rekor anlaşma! Tam 70 milyon euro...

Manchester United’dan rekor anlaşma! Tam 70 milyon euro...

Premier Lig devi ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, kulüp tarihinin en yüksek gelirli sponsor anlaşmasına imza attı. Kırmızı Şeytanlar, teknoloji firması Snapdragon ile yıllık 70 milyon euro gelir elde edeceği forma sponsorluğu anlaşmasını açıkladı.

Premier Lig devi Manchester United, gelecek sezonun forma sponsorluğu anlaşmasının yapıldığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, Qualcomm'un Snapdragon markası ile sponsorluk anlaşması yapıldığı ifade edildi.

YILLIK 70 MİLYON EURO

Yapılan anlaşmaya göre gelecek sezon Snapdragon'un Manchester United formasında yer alacağı belirtildi. Kırmızı Şeytanlar, yıllık 70 milyon Euro kazanacak. Yapılan bu anlaşma en pahalı forma sponsorluğu rekorunu da kıracak. Taraflar arasındaki anlaşmanın 3 yıl olacağı belirtildi.

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Manchester United'dan rekor anlaşma! Tam 70 milyon euro...
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