Manchester United’dan rekor anlaşma! Tam 70 milyon euro...

YILLIK 70 MİLYON EURO

Yapılan anlaşmaya göre gelecek sezon Snapdragon'un Manchester United formasında yer alacağı belirtildi. Kırmızı Şeytanlar, yıllık 70 milyon Euro kazanacak. Yapılan bu anlaşma en pahalı forma sponsorluğu rekorunu da kıracak. Taraflar arasındaki anlaşmanın 3 yıl olacağı belirtildi.