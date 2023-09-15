Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal'dan oyuncularına motivasyon! "En iyisini yaparsınız"

Süper Lig'de yaz transfer dönemi bugün sona erecek… Fenerbahçe pek çok isimle görüştü ancak istediği şartlarda bir ön libero bulamadı. Böyle olunca da teknik direktör İsmail Kartal, 'B planını' devreye soktu.

Crespo, Zajc, Bartuğ Elmaz, Fred, Szymanski ve Mert Hakan Yandaş ile hem toplu olarak hem de bire bir görüşmeler gerçekleştirdi. Deneyimli antrenör, bu uzun periyotta her futbolcuya ihtiyaç duyacağını belirtip, "Size güveniyorum, ne görev verirsem en iyisini yapacağınızı biliyorum. Sizler bana yetersiniz" diye konuştu.

TAKIMDA PUZZLE'IN BİR PARÇASI EKSİK KALDI

9 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen ve bunun için güçlü bir kadro kuran Fenerbahçe, kaleci, stoper, 8 ve 10 numara, sağ ve sol kanat, forvet mevkilerine nokta atış takviyeler yaptı ancak ihtiyaç duyulan 6 numarayı gerçekleştiremedi. Bu durum sosyal medyada taraftarlardan büyük tepki aldı. Yapılan yorumlarda, "Güzel bir takım kuruldu ama puzzle'ın bir parçası eksik kaldı' ifadesi dikkat çekti.