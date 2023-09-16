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Giriş Tarihi: 16.9.2023 23:28

Milano derbisini 5 golle Inter kazandı

İHA
Milano derbisini 5 golle Inter kazandı

Milano derbisinde gülen taraf 5-1’lik skorla Inter oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleyi 1 golle tamamladı.

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter, derbi maçta Milan'ı konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan zorlu müsabakada ev sahibi 5. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Inter'in yeni transferi Marcus Thuram 38. dakikada farkı 2'ye çıkartan golü kaydetti. Fransız oyuncu ilk kez çıktığı Milano derbisinde gol sevinci yaşadı. İlk yarısı bu sonuçla tamamlanan maçta konuk ekip 57. dakikada Rafael Leao'nun golüyle farkı 1'e indirdi.
Golün ardından baskısını arttıran Inter, 69. dakikada Mkhitaryan ile bir gol daha bulurken, maçta yeniden iki farklı üstünlük sağladı. Lautaro Martinez'in düşürülmesiyle penaltı kazanan Inter'de, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu takımının 4. golünü attı. Derbide son gol Davide Frattesi'nin ayağından geldi. İtalyan oyuncu 90+3. dakikada 5. golü atarken, müsabakanın da skorunu tayin etti. Bu sonucun ardından ligde 4'te 4 yapan İnzaghi'nin öğrencileri 12 puanla zirvede yer alıyor.

Inter, ezeli rakibine karşı 49 yıl sonra 5 gollü galibiyete imza attı.

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Milano derbisini 5 golle Inter kazandı
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