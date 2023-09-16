Son dakika haberleri: Galatasaray, Süper Lig’e Samsunspor karşısında dönüyor! İlk 11’ler belli oldu…

Ayrıca bireysel hazırlık süreci devam eden Wilfried Zaha'nın sahaya çıkıp çıkmayacağı da bugün yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak.

Yeni transferlerden Hakim Ziyech ile Tanguy Ndombele'nin ise az da olsa süre alması ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez terletmesi bekleniyor.