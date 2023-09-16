Son dakika haberleri: Galatasaray, Süper Lig’e Samsunspor karşısında dönüyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem, Icardi
SAMSUNSPOR:
Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
GALATASARAY'DA EKSİK YOK
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı olan veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da henüz takımla çalışmayan yeni transferlerden Davinson Sanchez'in kadroda yer alması beklenmiyor.
Ayrıca bireysel hazırlık süreci devam eden Wilfried Zaha'nın sahaya çıkıp çıkmayacağı da bugün yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak.
Yeni transferlerden Hakim Ziyech ile Tanguy Ndombele'nin ise az da olsa süre alması ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez terletmesi bekleniyor.