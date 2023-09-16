Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Galatasaray, Süper Lig’e Samsunspor karşısında dönüyor! İlk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 16.9.2023 18:48 Son Güncelleme: 16.9.2023 18:50

Son dakika haberleri: Galatasaray, Süper Lig’e Samsunspor karşısında dönüyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri: Galatasaray, Süper Lig’e Samsunspor karşısında dönüyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Milli aranın ardından Süper Lig’e geri dönen Galatasaray, sahasında ligin yeni ekibi Samsunspor’u ağırlıyor. Saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem, Icardi

SAMSUNSPOR:

Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Galatasaray, puan cetvelinde aynı sayıda maça çıkan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

GALATASARAY'DA EKSİK YOK

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı olan veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da henüz takımla çalışmayan yeni transferlerden Davinson Sanchez'in kadroda yer alması beklenmiyor.

Ayrıca bireysel hazırlık süreci devam eden Wilfried Zaha'nın sahaya çıkıp çıkmayacağı da bugün yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak.

Yeni transferlerden Hakim Ziyech ile Tanguy Ndombele'nin ise az da olsa süre alması ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez terletmesi bekleniyor.

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Son dakika haberleri: Galatasaray, Süper Lig’e Samsunspor karşısında dönüyor! İlk 11’ler belli oldu…
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