Son dakika Galatasaray haberi: Sanki makine! Mauro Icardi çıtayı yükseltti...

G.Saray'ın bu sezon bonservisi ile kadrosuna dahil ettiği Mauro İcardi durmak bilmiyor. Arjantinli oyuncu ligde ilk 11'de sahaya çıktığı son 11 maçında da gol bulurken Burak Yılmaz'ın da rekorunu egale edip rekor için geri sayıma geçti. Burak Yılmaz, Mayıs-Kasım 2011 arasında Trabzonspor forması ile 11 maçta da ağları bulurken Icardi de bu başarıyı paylaşıyor. Arjantinli, 11 farklı rakibe toplamda 18 gol attı. Sadece ligde değil Avrupa arenasında da skorer yönüne ara vermeyen yıldız futbolcu, Olimpija rövanşı ile Molde karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı ve Aslan'ı Devler Ligi'nde gruplara taşıdı. Bu sezon ortalama 70 dakikada bir fileleri sarsan İcardi, toplamda 8 gol buldu.



AVRUPA ONU KONUŞTU



30 yaşındaki santrforun Samsun mücadelesindeki golü ise herkesin hafızalarına kazındı. 130 km'yi bulduğu hesaplanan Hakim Ziyech'in şutuna kafası ile müdahale edip kaleciyi yanıltan ve "Aşkın olayım" şarkısını bir kez daha çaldıran oyuncu, Avrupa medyasında da kendine yer buldu.



KOPENHAG MAÇINDA ZIYECH İLK 11'DE



Milli arada fiziksel açıdan hazır olmayan oyuncularla ilgilenen teknik direktör Okan Buruk, yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede Hakim Ziyech'i ayrı yere koymuştu. Teknik heyete göre Ziyech, diğer yeni transferler Ndombele ve Zaha'dan önce ilk 11'e girecekti. Florya'daki antrenmanlarda olumlu sinyaller veren Faslı yıldız, ikinci yarısında oyuna girdiği Samsunspor maçında sergilediği performansla hocası Okan Buruk'un beklentilerini karşıladı. Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçına Ziyech'le başlama kararı aldı.



LİGDE ABDÜLKERİM AVRUPA'DA NELSSON



Galatasaray'ın başında 41 maça çıkan teknik direktör Okan Buruk, galibiyet sayısında 31'e ulaştı. Yüzde 76 kazanma oranına sahip olan Buruk, bu sezon da yeni transferlerini sırayla takıma adapte edecek. Ndombele için aceleci davranmayacak olan 49 yaşındaki çalıştırıcı, Zaha'yı da Kopenhag maçında kulübeye dahil edecek. Buruk'un savunmada ise Davinson Sanchez'i as olarak düşündüğü ve Avrupa'da Abdülkerim'in, ligde ise Nelsson'un yerine kullanmayı planladığı öğrenildi.