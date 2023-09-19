Son dakika haberi: Beşiktaş sil baştan! Şenol Güneş’ten flaş karar...

Trabzonspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş'ın, ligdeki 18, toplamda 24 maçlık yenilmezlik serisi bitti. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş, perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynanacak müsabaka için futbolcularını hazırlamaya çalışıyor. Tecrübeli hoca, Trabzon'da beklediği performansı alamadığı isimleri ise kızağa çekecek. Güneş'in Onur Bulut, Ante Rebic ve Cenk Tosun'u yedek kulübesinde bekleteceği öğrenildi. Onur'un yerine Arthur Masuaku, Cenk'in yerine Aboubakar, Rebic'in yerine ise Muleka formaya yakın olan isimler. Ayrıca teknik heyetin, orta sahada da Chamberlain'in hazır olması nedeniyle bir değişiklik planladığı öğrenildi. Stoper bölgesinde ise sakat olan Amartey ve fiziksel eksiği bulunan Eric Bailly'nin durumuna göre Necip Uysal, 11'in dışında kalacak.



DÜZENİ BOZULDU BEKLENENİ VEREMEDİ



Beşiktaş'a 3-0'lık yenilgisi birçok farklı neden getirdi. Ailevi sebeplerden üç gün gecikmeli İstanbul'a gelen Aboubakar'ın yerine Cenk tercih edildi ve milli futbolcu etkisiz kaldı. Yine ilk kez şans bulan Rebic, 45 dakikada yüzde 38 pas isabeti, 6'da 1 ikili mücadele ve 0 şut ile oynadı. Savunmada ideal dörtlünün hazır olmaması nedeniyle Onur sol bek, Necip stoper oynarken müsabakada çok fazla hata yapıldı. Bailly'nin zamana ihtiyacı olduğu düşünülürken, Amartey'nin bel ağrıları nedeniyle kadroda olmaması ve Masuaku'nun riske edilmemesi, düzeni bozdu.



BORÇ BATAĞINDA 56 TRANSFER



Son 5 sezonda 11 milyar 176 milyon lira zarar eden Türk futbolunun 4 büyükleri buna rağmen yaz transfer döneminde 56 oyuncuya imza attırdı

Dört Büyükler olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, toplamda 23,34 milyar lira borç ve 16,09 milyar liralık negatif öz kaynaklarına rağmen çok sayıda oyuncuyu yüksek bedellerle transfer etmekten kaçınmadı. Son 5 sezonda 295 oyuncuyu renklerine bağlayan Dört Büyükler'de; Trabzonspor 16, Fenerbahçe 15, Galatasaray 14 ve Beşiktaş 11 olmak üzere toplam 56 transferle 2023-24 sezonuna girdi. Dört Büyükler'in mali durumlarına bakıldığında, son 5 sezondaki gelirgider tablosunda toplam 11 milyar 176 milyon zarar ortaya çıktı. 3 milyar 329 milyon lirayla Beşiktaş, en fazla zarar eden kulüp olurken onu 3 milyar 70 milyon lirayla F.Bahçe, 2 milyar 893 milyon lirayla G.Saray, 1 milyar 884 milyon lira ile de Trabzonspor takip etti.