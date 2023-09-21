Son dakika haberi: Beşiktaş en uzun serinin peşinde! Club Brugge Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında bu gece Belçika ekibi Club Brugge'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en uzun süreli galibiyet serisini 7 maça çıkarmayı hedefliyor. Siyahbeyazlı takım, Avrupa'da üst üste en fazla 6 maç kazandı. Beşiktaş, bu performansa ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turlarında ulaştı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı turnuvasına 2. eleme turundan başlayan Kara Kartal, sırasıyla Tirana'yı 3-1 ve 2-0, Neftçi'yi 3-1 ve 2-1, Dinamo Kiev'i de 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etti.



CHAMBERLAIN İLK 11'E



Beşiktaş'ta Onur, Rebic, Cenk ve Salih'in Club Brugge maçında yedek kulübesinde olması beklenirken, Chamberlain'in ilk 11'de başlama ihtimali bulunuyor.

CLUB BRUGGE-BEŞİKTAŞ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Jan Breydel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka Exxen platformundan canlı yayımlanacak.



BEŞİKTAŞ'A TOKEN'DEN 500 MİLYON TL



Siyah-beyazlı kulüp ve kripto varlık işlem platformu Paribu, "Beşiktaş Token"ı hayata geçirmek için anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Token, 26 Eylül Salı gününden itibaren Paribu üzerinden ön satışa çıkacak. Siyah-beyazlıların bu anlaşmadan ilk etapta elde etmesi beklenen gelirin 500 milyon TL olduğu, zamanla bunun daha da artacağı kaydedildi



"İYİ BAŞLAMALIYIZ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Club Brugge maçı öncesi Belçika'da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Grubumuzdaki en pahalı takım Club Brugge. Çok genç oyuncuları var. Gruptan çıkmak için iyi başlamalıyız. Kazanmak, kaybetmek futbolda var. Önemli olan dirençli ve tutkulu olmaktır. Ligde kaybettiğimiz 5 puan var. Hiçbir takıma ezilerek oynamadık. Bazen çok güçlü olursunuz ama puan verirsiniz. Pendikspor ve Trabzonspor maçlarını kazanabilirdik. Hiçbir maçta ezilerek oynadığımızı hatırlamıyorum" diye konuştu. Güneş şöyle davam etti: "Eric Bailly geç geldi. Şu anda bizimle birlikte çalışıyor ve hazır. Belçika'ya gelen herkes oynayabilir. Tayfur Bingöl'ü bıraktık, idman eksiği vardı. Omar Colley halsiz, onu değerlendireceğiz. Gücümüzü siz de göreceksiniz biz de… Puan hesabı yapmıyorum. Sürekli önümüze bakmak zorundayız."