Son dakika haberleri: Beşiktaş, Konferans Ligi’nde sahne alıyor! Club Brugge maçında 11’ler belli oldu

AVRUPA'DA 6'DA 6 YAPTI

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazandı. Beşiktaş, eleme turlarında Tirana'yı 3-1 ve 2-0, Neftçi'yi 3-1 ve 2-1, Dinamo Kiev'i ise 3-2 ve 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu karşılaşmalarda 14 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 5 gol gördü.

CLUB BRUGGE İLE 4. RANDEVU

Beşiktaş, Club Brugge ile Avrupa kupalarında 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika temsilcisi, 1'ini ise siyah-beyazlılar kazandı.