Arda Güler için çarpıcı sözler! "Psikolojisini yönetmeyi iyi biliyor"

Spor psikoloğu İrem Kandil, Arda Güler'in yaşadığı transfer ve sakatlık sürecinin psikolojik etkilerini Sabah Spor'a anlattı.

Arda Güler'in bu büyük başarısı kendisini nasıl etkiliyor üzerinde bir baskı oluşturuyor mu?



Arda Güler, Türk futbolunun parlak geleceğine ışık tutan nadir yeteneklerden biri olarak yetenekleriyle futbol sahnesine getirdiği heyecan ve umut gelecek yıllar için büyük beklentilere yol açıyor. Bu beklentilerin Arda için büyük bir sorumluluk hissiyatı ve baskı oluşturması muhtemel. Ama sadece saha içindeki performansıyla değil, aynı zamanda genç yaşına rağmen gösterdiği olgunluk ve liderlik özellikleriyle de bu durumdan çok fazla etkilenmediğini görüyoruz. Arda futbol dünyasında özel bir yere sahip olmayı hak ediyor.

Arda'nın yaşadığı süreci analiz etmenizi istesek neler söylersiniz?



Arda Güler, performansının en üst düzeyde nasıl olacağını anlamış bir futbolcu. Odaklanma, kaygı ve motivasyon yönetimi gibi performans psikolojisi temelindeki unsurları öğrenmiş durumda. Performans psikolojisi, futbolculukta en önemli faktörlerden biridir ancak bunu anlamak ve yönetmek gerçekten zorlu bir süreçtir. Arda, genç yaşına rağmen kendi performans psikolojisini etkili bir şekilde yönetme yeteneğine sahip.

Size göre Arda Güler mental açıdan nasıl bir karakter?



Stres ve kaygı yönetimi gibi konularda Arda genç yaşına rağmen duygusal tepkilerini nasıl kontrol altına alacağını anlamış bir futbolcu olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Arda Güler'in, gözle görülür derecede güçlü bir mental dayanıklılığı var. Zorlu koşullar altında bile performansını en üst seviyede sergileyebilme yeteneği, bence onun diğerlerinden ayrılmasını sağlayan temel bir faktör. Futbolcular genellikle mağlubiyetle karşılaştıklarında o anki psikolojileriyle maçı sonlandırmaya eğilim gösterirler. Ancak Arda Güler, baş edebilme yeteneği sayesinde asla pes etmeyen bir tutuma sahiptir. Bu özellik, onun diğer futbolculardan farklı kılma ve başarıya daha yakın bir yol çizme yeteneğini yansıtmaktadır.

Yaşadığı bu sakatlık Arda'yı nasıl etkileyecek?



Uzun süreli bir yaralanma, Arda'nın psikolojik ve fiziksel performansını, futbol kariyerini etkileyebilir. Antrenman yapamamanın ve sahadan uzak kalmanın verdiği eksiklik rekabet duygusu ve oyuna katkı sağlama özlemi yaşamasına sebebiyet verir. Bu durum, psikolojik olarak Arda'nın moralini ve motivasyonunu düşürebilir ve motivasyonunu azaltabilir. Ayrıca Arda Real Madrid'de henüz sahaya çıkamadan sakatlık yaşadı ve kendisinin bu heyecanını yaşama fırsatını erteledi. Bu durum, sosyal izolasyonun bir sonucu olarak Arda'nın takım arkadaşları ile olan ilişkilerini etkileyebilir. Arda'nın takım içindeki rolünü ve ilişkilerini sınırlayabilir.



Oyundan ve takım arkadaşlarından uzak kalmak, yalnızlık ve boşluk hissi yaratabilir ve bu da duygusal dalgalanmalara neden olabilir. Performans kaygısı ve özgüven eksikliği gibi zorluklar da ortaya çıkabilir. Profesyonel psikolojik destek, danışmanlık ve takım arkadaşlarının, ailesinin desteği ile Arda, bu zorlu süreci daha sağlıklı bir şekilde yönetebilir ve gelecekteki başarılarına odaklanması mümkün olabilir.