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Giriş Tarihi: 23.9.2023 09:31 Son Güncelleme: 23.9.2023 09:33

Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Galatasaray canlı izle

SPOR SERVİSİ
Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Galatasaray canlı izle

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor. Ligde 4 maçta aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlikle ikinci sırada bulunan Galatasaray, 3 puanla 16. sırada bulunan Başakşehir'i devirip yoluna namağlup devam etmek istiyor. Peki Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Galatasaray bugün RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Fatih Terim Stadı'nda 20.00'de başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. İki takım arasında daha önce oynanan 30 müsabakada 15 kez Aslan gülerken Boz Baykuşlar, 7 galibiyet aldı.

Başakşehir, yeni hocası Çağdaş Atan yönetiminde ilk sınavında geçen hafta İstanbulspor'u 2-0 yenmişti. Atan, ligin ilk maçında ise Kayserispor takımıyla Aslan'a çelme takmıştı.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Kartsev, Duarte, Cemali, Lima, Deniz, Berkay, Aleksic, Serdar, Pelkas, Piatek
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Tete, Ziyech, Kerem, Icardi

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Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Galatasaray canlı izle
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