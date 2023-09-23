Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Galatasaray canlı izle

Galatasaray bugün RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Fatih Terim Stadı'nda 20.00'de başlayacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. İki takım arasında daha önce oynanan 30 müsabakada 15 kez Aslan gülerken Boz Baykuşlar, 7 galibiyet aldı.
Başakşehir, yeni hocası Çağdaş Atan yönetiminde ilk sınavında geçen hafta İstanbulspor'u 2-0 yenmişti. Atan, ligin ilk maçında ise Kayserispor takımıyla Aslan'a çelme takmıştı.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Başakşehir: Volkan, Kartsev, Duarte, Cemali, Lima, Deniz, Berkay, Aleksic, Serdar, Pelkas, Piatek
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Tete, Ziyech, Kerem, Icardi