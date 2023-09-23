Futbol Gelişim Projesi İş Birliği Protokü imzalandı! "Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin çocuğa ulaşacağız"

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), devrim niteliğinde bir adım atarak 'Futbol Gelişim Projesi İş Birliği Protokolü' imzaladı. Dün Riva'daki tesislerde düzenlenen törende konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Toprağa attığımız tohumları sabırla, şefkatle ve özenle yeşerteceğiz" diyerek şunları söyledi:



"Avrupa'da yaptığımız incelemelerde çocukların futbol eğitimine 6 yaşında başladığını gördük. Biz de imzaladığımız protokolle her iki bakanlığımızın koordinasyonunda ilkokul ve ortaokullarda çocuklarımıza futbol eğitimi vereceğiz. Projemizle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 bin çocuğa ulaşmak istiyoruz. Tabii bunun için öncelikle, bu çocuklarımıza futbol eğitimi verecek öğretmenlerimizi eğitmemiz gerekiyor.

4 GÜN ÇİFT İDMAN, 1 GÜN MAÇ

Hedefimiz, her ilde kriterlere uyan 20 okul seçmek. Toplam 300 civarında okulda ilkokul öğretmenlerimize 'Gönüllü liderlik antrenör eğitim programı' çerçevesinde eğitim vereceğiz. Ortaokuldaki beden eğitimi öğretmenlerimize ise futbol uzmanlık eğitimi vereceğiz. Ayrıca, spor liselerinde futbol branşına yönelik özel çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Araştırma için Hollanda ve Belçika'ya gittik. Orada kulüplerin futbol akademilerinde yer alan çocukların haftanın 4 gününü çift antrenmanla ve 1 gününü maç yaparak geçirdiğini gördük. Genç yaşta, doğru ve kaliteli eğitimle yetiştireceğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin Türk futbolunun lokomotifi olacağına inanıyoruz."

BAKAN TEKİN: HEYECANLA TAKİP EDECEĞİM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, böyle projelerde devamlılığın önemine değinerek, "Spor alışkanlığı olan çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu protokolü heyecanla takip edeceğime dair söz veriyorum. Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığımız iş güzel sonuçlar verdi. Bugün bayan voleybol takımlarımızdan 20'nin üzerinde sporcunun voleybol lisesinden mezun olduğuna dair bir bilgi var. Orada başarılı olduk. Futbolla ilgilenen kişileri destek olmaya çağırıyoruz. Başta spor kulüpleri olmak üzere iş birliği yapmak isteyen kulüplerimizle de altyapı çalışması içine girmek istiyoruz" dedi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK: YENİ ARDALAR YETİŞECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, uluslararası arenada Türk futbolunun hak ettiği yere gelmesi için çabaladıklarını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sporu tabana yaymak ve çocukları sporla erken yaşta buluşturmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Projeye çok değer verdiklerini kaydeden Bakan Bak, "Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde spor faaliyetlerini artırmak için neler yapabileceğimizi konuştuk. Bir tanesi de spor liselerini aktif hale getirmekti. Okulların aktif şekilde kullanılması çok önem arz ediyor. Çocukların, gençlerin olduğu her alanda biz de varız. Anadolu'nun dört bir yanında şampiyonlar yetiştirmek istiyoruz. Gençleri çok iyi anlayan bir Cumhurbaşkanımız var. Yeni Arda Güler'leri, Arda Turan'ları yetiştirmek istiyoruz. Uluslararası arenada Türk futbolunun hak ettiği yere gelmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MURAT ÖZBOSTAN - TOHUMA SAHİP ÇIKMAK LAZIM

"Ağaç yaşken eğilir" derler. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip bir ülke olarak kendi bünyemizden yüzlerce yeni yıldızlar çıkmaması için hiçbir neden yok. Bugün yapılan onlarca tesis, statlarımız göz kamaştırıyor. Fakat özellikle futbola kazandırılacak yeni yetenekler için bir proje yoktu. TFF yönetimi, bir cesaret örneği gösterip iki bakanlık ile kapsamlı ve son derece önemli bir anlaşma imzaladı. 6 yaşından itibaren ilkokul, ortaokul ve lisede futbol eğitimine başlamak birçok çocuk ve aile için umut verici bir gelişme. Çocuklar hem eğitim hayatını devam ettirecek hem de yeteneği varsa futbolda adım adım büyüyecek. Kulüplerin durumu ortada ve borçları 25 milyar TL'ye dayandı. Unutulmayacak bir transfer dönemi yaşadık. Bırakın futbolcuları sadece menajerlere ödenen paralar bile binlerce çocuğun eğitimine kaynak olurdu. Futbolun bir şov olduğunu düşünürsek, transferlere de bu gözle bakabiliriz. Ama sınırları aşınca da "Kulüpler battı. Öldük, bittik" edebiyatını takım temsilcileri yapmasın. Batıran sizsiniz zaten. Toprağa dün bir tohum atıldı. Spor alışkanlığı olan çocuklar yetiştirilmesi lazım. Umarız başarıya ulaşır.