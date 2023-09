Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Yarışabilecek ve değer kazanabilecek bir kadro oluşturduk

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinin 210'uncu sayısına açıklamalarda bulundu. Takımdaki yeni yapılanmanın yol haritasını anlatan Doğan, sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda gelecekte yaşanacak yeni şampiyonluklardan umutlu olduklarını belirtti.



"TRABZONSPOR HER ZAMAN YOL VE YOLDAŞ OLMUŞTUR"

Yeni bir organizasyonla yeni bir yola çıktıklarını söyleyen Doğan, "Geleceğe umutsuz bakamayız. En büyük umudumuz Trabzonspor'dur. O her zaman yol ve yoldaş olmuştur. Yeni bir organizasyonla başladığımız bu yolculukta öncelikli hedeflerimizi gerçekleştirmek için kendi gerçeklerimize göre hareket etmeliyiz. Birincisi ekonomik istikrar, ikincisi doğru bir kadro yapılanması, üçüncüsü de üreten bir altyapı" dedi.



"YARIŞAN VE DEĞER YARATAN BİR TRABZONSPOR YOLUNU SEÇTİK"

Kadro yapılanmasında planlanan, izlenen ve hedeflenen stratejiyi değerlendiren Doğan, "Türk futbolunda özellikle büyük kulüplerde yerleşik hale gelen ekonomik tablolar ortada dururken ve uzun yılların birikimi ağır ödeme tablosu ile karşı karşıya iken bir yol bulmalıydık. Bizler camiamızı uzun yıllar bekletmeden bir yandan yarışır olmayı sürdürüp diğer yandan da üreten, değer yaratan bir Trabzonspor yolunu seçtik. Zordu. Bundan sonra da kolay olmayacak ama takdir edersiniz ki bu kısa sürede hem yarışabilecek, hem de değer kazanabilecek bir kadro oluşturduk" ifadelerini kullandı.



"YENİDEN EN GÜÇLÜ TAKIM OLMA HİKAYESİNİ YAZACAĞIZ"

Kadro planlamasında oyuncu harmanının bilinçli yapıldığını anlatan Ertuğrul Doğan şunları belirtti:



"Aslında 2018 yılında Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Onazi, Rodallega gibi tecrübeli oyuncuların yanında Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Uğurcan ve Hüseyin gibi oyuncularımızın değer kazanması sürecini hasbelkader değil, bilinçli ve tercih edilmiş bir yöntem olarak belirledik. Yine aynı stratejiyi uyguluyoruz; bu kez Uğurcan, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Onuachu ve Pepe gibi oyuncuları Mendy, Mehmet Can, Teklic, Enis, Göktan ve Onuralp gibi gençlerle harmanlayıp yeniden en güçlü takım olma hikayesini yazacağız. Daha da önemlisi bunun sürdürülebilir olacağını göstereceğiz."



"SAHA İÇERİSİNDEKİ YAPILANMA, SAHA DIŞINDA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR OLACAK"

En önemli hedefin sürdürülebilir başarı olduğunu kaydeden Doğan, "Saha içerisinde başladığımız bu yapılanma, yaptığımız ekonomik hamlelerle saha dışında da sürdürülebilir olacak. Yine çok kısa sürede kulübe sağladığımız gerek sponsorluk, gerekse karşılıksız nakit akışıyla bundan sonraki yol haritamızı da camiamıza sunduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"ALTINA GİRDİĞİMİZ YÜKÜN AĞIRLIĞININ FARKINDAYIZ"

Gelecekten umutlu olduklarını ve başarıya giden uzun süreçte destek beklendiklerini belirten Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor'un büyüklüğünün de altına girdiğimiz yükün ağırlığının da, camianın beklentisinin de farkındayız. Ve şuna eminiz ki, Trabzonspor bu sisli havayı dağıtacak, hep birlikte güzel bir Mayıs sabahında yeniden Karadeniz'in dalgalarında teknelerimizi yüzdüreceğiz. Bu kısa sürede yaptıklarımızdan cesaret alarak, o güzel günleri görebilmek adına sizlerden tek bir şeyi ama güçlü şekilde talep ediyorum; lütfen elinizden gelen desteği esirgemeyin" sözleriyle tamamladı.