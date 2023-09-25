Son dakika haberi: Milan’a Rade Krunic’ten kötü haber! Fenerbahçe çok istemişti...

İtalyan basınında yer alan habere göre, Hellas Verona ile oynanan maçta sakatlanan Bosnalı orta saha oyuncusunun yapılan kontrollerde sağ hamstringinde bir lezyon tespit edildiği aktarıldı.

Krunic için 10 gün içerisinde yeniden bir değerlendirme yapılacağı aktarıldı. Ancak 29 yaşındaki futbolcunun; Cagliari, Lazio ve Borussia Dortmund maçlarında forma giymesinin beklenmediği ifade edildi.