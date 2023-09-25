Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Milan'a Rade Krunic'ten kötü haber! Fenerbahçe çok istemişti...
Giriş Tarihi: 25.9.2023 20:45 Son Güncelleme: 25.9.2023 20:47

Son dakika haberi: Milan'a Rade Krunic'ten kötü haber! Fenerbahçe çok istemişti...

Son dakika haberi: Milan’a Rade Krunic’ten kötü haber! Fenerbahçe çok istemişti...

Son dakika haberi: İtalyan devi Milan'ın orta saha oyuncusu Rade Krunic'ten kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği yıldız futbolcu bir süre sahalardan uzak kalacak. İşte tüm detaylar...

İtalyan basınında yer alan habere göre, Hellas Verona ile oynanan maçta sakatlanan Bosnalı orta saha oyuncusunun yapılan kontrollerde sağ hamstringinde bir lezyon tespit edildiği aktarıldı.

Krunic için 10 gün içerisinde yeniden bir değerlendirme yapılacağı aktarıldı. Ancak 29 yaşındaki futbolcunun; Cagliari, Lazio ve Borussia Dortmund maçlarında forma giymesinin beklenmediği ifade edildi.

YAKLAŞIK BİR AY YOK

Krunic'in milli arada da dönmesinin zor olduğu, deneyimli oyuncunun dönüşü için olarak 22 Ekim'deki Juventus karşılaşmasının gerçekçi bir tarih olduğu iddia edildi.

Rade Krunic, bu sezon Milan'da 6 maçta sahaya çıkmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Başkan Erdoğan-Aliyev görüşmesi! İki liderden ortak açıklama: Iğdır-Nahçıvan hattı enerji güvenliğine katkı sağlayacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Sınıf geçmeden yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan…
İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!
Sahipsiz İstanbul! Göksu: Çöken toplu ulaşım sisteminden şikayet eden vatandaşları sabotajla suçladılar
Sabancı ailesinin hemşiresi tanık oldu: Gizli kayıt skandalında ikinci perde
Elazığ’da petrol heyecanı
Aileme Şükran borçluyum
Fırtına geliyor! İstanbul Valiliği uyardı: Bugün akşam saatlerinden itibaren...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Nijer-Fransa geriliminde yeni boyut: Hava sahalarını Fransa'ya kapattılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Milan'a Rade Krunic'ten kötü haber! Fenerbahçe çok istemişti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA