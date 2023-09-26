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Giriş Tarihi: 26.9.2023 08:27

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal hedefi büyüttü! "Daha iyi olacağız"

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal hedefi büyüttü! Daha iyi olacağız

Son dakika Fenerbahçe haberi: Alanyaspor maçından sonra futbolcularına teşekkür eden Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hedefi büyüttü. Kartal, “Sizler daha iyisini oynayacak güçtesiniz.” ifadelerini kullandı.

Daha iyi olacağızFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-0 kazanılan Alanyaspor karşılaşması sonrası soyunma odasında takıma bir konuşma yaparken önce futbolcularını tebrik etti, ardından da hedefi büyüttü. Tecrübeli çalıştırıcı, "Hepinizle gurur duyuyorum. Kime görev verirsem en iyi şekilde işini yapıyor. 12 maçta 12 galibiyet her takımın yapabileceği bir şey değil. Tebrik ediyorum ama sizden daha da iyisini bekliyorum. Çünkü daha iyisini oynayacak yetenekte olduğunuzu biliyorum ve görüyorum" diye konuştu.

İSTANBUL'DAN ÇIKIŞ YOK!

Fenerbahçe, Süper Lig'de 1'i erteleme olmak üzere oynayacağı sıradaki 6 maçta İstanbul dışına çıkmayacak. Perşembe günü erteleme maçında Başakşehir'i konuk edecek sarı-lacivertliler, ligde sırasıyla Çaykur Rizespor, Kasımpaşa (d), Hatayspor, Pendikspor (d), Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

LIVAKOVIC, TÜRKİYE MAÇI KADROSUNDA

Hırvatistan, 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda 12 Ekim'de Türkiye, 15 Ekim'de Galler ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic de 23 kişilik kadroda yer aldı. Eleme grubundaki 4 karşılaşmada da kalede olan tecrübeli eldiven, sadece 1-1 biten Galler maçında gol yedi. 4 maçta 10 puanı olan Hırvatistan grupta lider. 5 karşılaşmada aynı puanı alan milliler 2. sırada

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal hedefi büyüttü! "Daha iyi olacağız"
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