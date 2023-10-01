Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanarak yarıştaki iddiasını ortaya koyan F.Bahçe, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunan Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

OSAYI Mİ, OOSTERWOLDE Mİ?

Sakatlığı nedeniyle Başakşehir'e karşı forma giyemeyen Osayi-Samuel, tamamen iyileşti. Oosterwolde'den son derece memnun olan teknik direktör İsmail Kartal, iki oyuncu arasındaki kararını maç saatinde verecek.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Çaykur Rizespor: Gökhan, M.Taha, Mocsi, Emir Han, Halil, Shelvey, Olawoyin, Sauer, Varesanovic, Zeqiri, Gaich