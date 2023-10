Juan Mata'dan Galatasaray ve Manchester United sözleri! "Ruhen Old Trafford'da olacağım"

Japonya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'de forma giyen İspanyol futbolcu Juan Mata, geçmiş sezonlarda formasını giydiği Manchester United ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesini "dört gözle beklediğini" söyledi.

Manchester United'da 2014-2022 yıllarında forma giymesinin ardından geçen yıl görev aldığı Galatasaray'da şampiyonluk sevinci yaşayan ve sezon başında Japonya'ya transfer olan Mata, bu akşam iki takım arasında oynanacak karşılaşmayı değerlendirdi.



"KEŞKE GALATASARAY FORMASIYLA OLD TRAFFORD'DA OYNASAYDIM' DEDİM"

Manchester United'ın internet sitesine konuşan 35 yaşındaki futbolcu, "Kurayı ve maçı görünce 'Keşke orada olup Galatasaray formasıyla Old Trafford'da oynama deneyimini yaşayabilseydim.' dedim. Eşleşmeden çok mutlu oldum çünkü Türkiye'deki arkadaşlarıma Old Trafford gibi efsanevi bir statta oynayarak benzersiz bir deneyim yaşayacaklarını söyledim. Maçın ardından o sahada oynarken neler hissettiklerini sormayı, dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.