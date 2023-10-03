Juan Mata'dan Galatasaray ve Manchester United sözleri! "Ruhen Old Trafford'da olacağım"

"GALATASARAY'IN ÇOK ZORLU RAKİP OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

Unitedlı arkadaşlarına da Galatasaray'ın çok zorlu bir rakip olduğunu söylediğini aktaran Mata, "Galatasaray çok iyi bir takım ve harika kadrosu var. Dikkatle incelerseniz, bu sezon önemli liglerden çok sayıda önemli futbolcunun oraya gittiğini görürsünüz" şeklinde konuştu.

Japonya'daki saat farkından dolayı Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı takip etme konusunda zorluk yaşadığını dile getiren Mata, "Umarım bu akşam harika bir maç çıkar. Canlı olmazsa sonra izlerim çünkü kariyerimde bu kadar önemli takımların karşılaşması, benim için çok özel. Maçı oldukça uzak bir mesafeden izliyor olacağım ama ruhen orada olacağım" değerlendirmesinde bulundu.