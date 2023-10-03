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Giriş Tarihi: 4.10.2023 01:39 Son Güncelleme: 4.10.2023 01:45

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi Manchester United maçı sonrası konuştu! "Güçlü kalmak benim karakterim"

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi Manchester United maçı sonrası konuştu! Güçlü kalmak benim karakterim

Son dakika Galatasaray haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Manchester United'ı 3-2 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti. Dev maç sonrası sarı kırmızılı yıldız Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Manchester United'ı 3-2 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti. Dev maç sonrası sarı kırmızılı yıldız Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

İşte Mauro Icardi'nin açıklamaları:

"Bizim için önemli bir galibiyet. Takım arkadaşlarıma, 'Kazanmak için her maçta mücadele etmemiz gerekecek' diye sürekli söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde tecrübem var. Her sahada kazanabiliriz, bugün bunu gösterdik."

"Penaltıyı kaçırdığım için kendime kızdım ama kazandığımız için çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi gruplarında Galatasaray formasıyla attığım ilk gol... Çok mutluyum."

"Bu benim karakterim. Sahaya çıkarken penaltıyı kullanacak sizseniz, kaçıracak olan da sizsiniz. Baskı altında da işimi yapmaya devam ederim."

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Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi Manchester United maçı sonrası konuştu! "Güçlü kalmak benim karakterim"
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