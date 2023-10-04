5 gollü maçta Bruma devleşti! Braga son dakikada kazandı...

BRUMA GECEYE DAMGA VURDU

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Serdar Saatçı 90 dakika süre alırken Bruma ise 1 gol ve 1 asistle geceye damga vuran isim oldu. Union Berlin, Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçından da mağlubiyetle ayrılırken, Braga ise ilk galibiyetini aldı.