5 gollü maçta Bruma devleşti! Braga son dakikada kazandı...

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. C Grubu'nda tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Alman ekibi Union Berlin, sahasında Portekiz ekibi Braga'yı konuk etti.
İLK YARIDA GOL DÜELLOSU
Alman ekibi Union Berlin, Sheraldo Becker'in 30 ve 37. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. 41. dakikada Sikou Niakate'nin attığı golle farkı indiren Braga, Fenerbahçe'den transfer ettiği Portekizli yıldız Bruma'nın 51. dakikada attığı müthiş golle beraberliği elde etti.
BRUMA GECEYE DAMGA VURDU
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Serdar Saatçı 90 dakika süre alırken Bruma ise 1 gol ve 1 asistle geceye damga vuran isim oldu. Union Berlin, Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçından da mağlubiyetle ayrılırken, Braga ise ilk galibiyetini aldı.