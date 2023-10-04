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Giriş Tarihi: 4.10.2023 11:53 Son Güncelleme: 4.10.2023 11:53

5 gollü maçta Bruma devleşti! Braga son dakikada kazandı...

5 gollü maçta Bruma devleşti! Braga son dakikada kazandı...

Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçların heyecanı devam ediyor. C Grubu'nda Union Berlin ile Portekiz ekibi Braga karşı karşıya geldi. Serdar Saatci ve Bruma'nın formasını giydiği Braga, son dakikada attığı golle Union Berlin'i 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. C Grubu'nda tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Alman ekibi Union Berlin, sahasında Portekiz ekibi Braga'yı konuk etti.

İLK YARIDA GOL DÜELLOSU

Alman ekibi Union Berlin, Sheraldo Becker'in 30 ve 37. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. 41. dakikada Sikou Niakate'nin attığı golle farkı indiren Braga, Fenerbahçe'den transfer ettiği Portekizli yıldız Bruma'nın 51. dakikada attığı müthiş golle beraberliği elde etti.

SON DAKİKA GELEN GALİBİYET GOLÜ

Tempolu ve net pozisyonların olduğu karşılaşmanın 90+5. dakikasında Braga, Andre Castro'nun attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve müthiş bir geri dönüşe imza attı.

BRUMA GECEYE DAMGA VURDU

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Serdar Saatçı 90 dakika süre alırken Bruma ise 1 gol ve 1 asistle geceye damga vuran isim oldu. Union Berlin, Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçından da mağlubiyetle ayrılırken, Braga ise ilk galibiyetini aldı.

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5 gollü maçta Bruma devleşti! Braga son dakikada kazandı...
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