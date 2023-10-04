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Giriş Tarihi: 4.10.2023 11:02

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Gelen gideni aratmadı

UĞUR ÇEM
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Gelen gideni aratmadı

Fenerbahçe'de gelen gideni aratmadı. Edin Dzeko, ligin son gol kralı Enner Valencia’yı, Sebastian Szymanski Arda Güler’i, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku; Szalai’yi unutturdu. Dominik Livakovic ise Altay sonrası kalede güven verdi.

Tabelayı 13 kez (7 gol-6 asist) değiştiren 37 yaşındaki Dzeko, formuyla yaşının üzerindeki eleştirileri silerken, geçen sezonun gol kralı olan Valencia'nın yerini doldurdu. 8 gol-4 asistlik performansıyla Avrupa'nın skora en fazla katkı yapan orta sahası olarak zirveye kurulan Szymanski, geçen sezon takımın gözbebeği Arda Güler'i unutturdu. Brezilyalı yıldız Fred, yüzde 82 pas isabetiyle ve top saklama özelliğiyle yıllardır dikiş tutmayan orta sahaya ilaç oldu.

DUSAN TADIC, ROSSİ'YE FARK ATTI
Maç başı 2.7 kilit pas karnesiyle ligin en iyi ismi olan 34 yaşındaki Dusan Tadic, geçen sezon çoğunlukla sağ kanatta görev yapan Rossi'ye fark atarken 5 gol-3 asistiyle de gözlerin pasını sildi. Stoperde sağlamlıklarıyla dikkat çeken Becao ve Djiku, takımın kemik oyuncusu Szalai'yi kısa sürede tarihe gömdü. Bu ikilinin yan yana çıktığı 5 maçın 4'ünde kale gole kapandı. Son 3 maçta gol yemeyen Livakovic kalede güven verdi.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Gelen gideni aratmadı
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