SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Gelen gideni aratmadı

Tabelayı 13 kez (7 gol-6 asist) değiştiren 37 yaşındaki Dzeko, formuyla yaşının üzerindeki eleştirileri silerken, geçen sezonun gol kralı olan Valencia'nın yerini doldurdu. 8 gol-4 asistlik performansıyla Avrupa'nın skora en fazla katkı yapan orta sahası olarak zirveye kurulan Szymanski, geçen sezon takımın gözbebeği Arda Güler'i unutturdu. Brezilyalı yıldız Fred, yüzde 82 pas isabetiyle ve top saklama özelliğiyle yıllardır dikiş tutmayan orta sahaya ilaç oldu.