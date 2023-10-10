Son dakika Trabzonspor haberi: Bjelica’nın sözleşme feshi için yüz yüze görüşülecek!

Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor, önce sözleşmeyi resmen feshedecek, ardından yeni hocası Abdullah Avcı'yı açıklayacak. Milli ara nedeniyle ülkesine giden Bjelica ile avukatlar kanalıyla anlaşma sağlanmaya çalışıldı fakat yılda 1 milyon 600 bin Euro kazanan Hırvat hocanın, alacaklarının tamamını (Yaklaşık 3 milyon Euro) istemesinin ardından kendisiyle yüz yüze görüşme kararı alındı.



İŞ BİTİNCE AVCI AÇIKLANACAK



Trabzon'a davet edilen Nenad Bjelica ile asbaşkan Zeyyat Kafkas sorumluluğunda sözleşme fesih görüşmeleri için masaya oturulacak. Tazminat şartlarında tarafların uzlaşmasının ardından ayrılık duyurulacak. Bjelica ile ayrılığın resmiyete dökülmesinden sonra Abdullah Avcı ismi açıklanacak. Bjelica, Adana Demirspor'la cuma günü oynanan maçın ardından takıma 5 gün izin vermişti.