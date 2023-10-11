EURO 2024 Elemeleri’nde 7. hafta heyecanı! Türkiye Hırvatistan ile karşılaşacak...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin (EURO 2024) 7. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 7. haftasında, 22 karşılaşma oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında yarın deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise haftayı bay geçecek.

Elemelerde 7. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

D Grubu:

19.00 Letonya-Ermenistan

21.45 Hırvatistan-Türkiye

A Grubu:

21.45 İspanya-İskoçya

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Norveç

E Grubu:

21.45 Arnavutluk-Çekya

21.45 Faroe Adaları-Polonya

I Grubu:

21.45 Andorra-Kosova

21.45 Belarus-Romanya

13 Ekim Cuma:

F Grubu:

19.00 Estonya-Azerbaycan

21.45 Avusturya-Belçika

B Grubu:

21.45 Hollanda-Fransa

21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Yunanistan

J Grubu:

21.45 İzlanda-Lüksemburg

21.45 Portekiz-Slovakya

21.45 Lihtenştayn-Bosna Hersek

14 Ekim Cumartesi:

C Grubu:

16.00 Ukrayna-Kuzey Makedonya

21.45 İtalya-Malta

H Grubu:

16.00 Kuzey İrlanda-San Marino

19.00 Slovenya-Finlandiya

21.45 Danimarka-Kazakistan

G Grubu:

19.00 Bulgaristan-Litvanya

21.45 Macaristan-Sırbistan