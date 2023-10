EURO 2032’nin ev sahipleri Türkiye ve İtalya oldu! Tarihi sevinç

'OYLAMA OLMADI HERKES KABUL ETTİ'

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, dosyanın tüm beklentileri karşıladığını söyledi. "Tarihi bir gün, çok mutluyum" diyerek duygularını aktaran Yardımcı, şu ifadeleri kullandı: "Oylama olmadan yönetim kurulu kararı ile kabul edildi. Hazırlık süreci için 3 seneye ihtiyacımız var. Her şey yolunda, ülkemiz altyapısı, birikimi, stadyumları ve organizasyon yeteneği ile çok güzel ev sahipliği yapacak."



ÇİZME'DE ORTAKLIK COŞKUSU

KARAR sonrasında İtalyan basını, ülkeleri için değişimin başlayacağını söyledi. 2032'ye kadar statlar ve tesislerin yenileneceğine vurgu yapan gazetelerde öne çıkan başlıklar ise şöyle:

CORRIERE DELLO SPORT: "EURO 2032'de Türkiye ile beraberiz."

TUTTOSPORT: "Türkiye ve İtalya'ya tebrikler. EURO 2032'yi düzenleyeceğiz."

LA GAZZETTA DELLO SPORT: "İtalya futbolu için büyük gün."



İTALYA'DAN AKDENIZ MESAJI

İTALYA Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina iki ülkenin ortaklık kararının kendiliğinden oluştuğunu söyledi. İki dost Akdeniz ülkesinin turnuvayı düzenlemesinin önemine vurgu yapan Gravina, tüm Avrupa adına iyi bir turnuva planlayacaklarını söylerken heyecanla hazırlıklara başlayacaklarını da sözlerine ekledi



'TÜM DÜNYA GÜZEL FUTBOL İZLEYECEK'

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, modern tesislerde tüm dünyaya tarihi bir turnuva izleteceklerini söyledi. Tüm branşlarda her turnuvayı düzenleyecek durumda olduklarını belirten Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu süreç takip edildi. Türkiye'ye hayırlı olsun. Biz de bakanlık olarak TFF'nin hep arkasında olduk. 2032'de tüm dünyaya güzel futbol izletip modern tesislerde turnuvayı gerçekleştireceğiz. Tüm dünya bizi izleyecek. İki futbol ülkesine organizasyonu vererek UEFA da bize güvendiğini gösterdi. Bizim stat kapasitemiz her yönüyle hazır" ifadelerini kullandı.



SABAH SPOR YAZARLARI EURO 2032 KARARINI YORUMLADI



MURAT ÖZBOSTAN

Futbolu baştan aşağıya yenilemek için son fırsat!

Yıllardır Türkiye böyle büyük organizasyonları hak ettiği halde lobilerin kurbanı oldu. Bugün ülkemiz birçok başarılı organizasyona imza atıyor. Takdir topluyor.. Medeniyet denilen Avrupa'daki statların döküntü ve yıkılmış halleri ortada.. Ya da farelerin bastığı Paris sokakları… Biliyorsunuz 2024'te olimpiyatlar Paris'te. Neyse biz kendimize bakalım.. Dün itibarıyla kalın bir defterin ilk sayfasını açtık. Hazırlık için kolları sıvayıp ülke futbolunu sıfırdan dizayn etmek için 2032 artık ciddi bir motivasyon unsuru.. Burada tüm kulüplere özellikle de büyük takımlara görev düşecek. Kulüpler Birliği bu yapının içinde direkt olmalı. TFF yönetimi, Kulüpler Birliği ile acil bir toplantı yapmalı. EURO 2032 için bir çalışma grubu kurulup, oluşturulmalı. Kurulun başına bir CEO atanmalı.. Bu komite, 2032 için her şeyi planlı bir şekilde yurt içi ve dışı olarak tüm çalışmaları yapmaya başlamalı. Aldık ve sonunda başardık ama süreci yönetmek lazım. Unutmayın ki zaman akıp geçer.. Ha bugün ha yarın diyerek atlayacak artık bir günümüz yok.



LEVENT TÜZEMEN

Tesis zengini Türkiye statlarıyla çağ atladı

UEFA nihayet doğru bir karar vererek Türkiye'nin İtalya ile birlikte Avrupa Şampiyonası düzenlemesini sağladı. Türkiye, böyle büyük bir organizasyonu uzun süredir hak etmişti. Sporun her dalında ülkemizde düzenlenen şampiyonalar göz kamaştırmış, büyük beğeni kazanmış, sporcular ve ülkeler tarafından da alkışlanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türkiye tesis zengini olurken kaliteli statlar konusunda adeta çağ atladı. Hatta birçok Avrupa ülkesinin de kat kat önüne bile geçti. Ülke olarak bu organizasyonu alnımızın akıyla düzenleyeceğiz. Çeşitli şehirlerde oynanacak maçlara gelecek ülkelerin taraftarları konaklama konusunda sorun yaşamayacağı gibi yeme-içme açısından tatlarına doyamayacağı Türk yemekleri ve lezzetleriyle karşılaşacaktır. Ayrıca Türkiye'nin belirleyeceği şehirlere hava yolu, kara yolu ve hızlı trenlerle taraftarlar çok kolay ulaşım sağlayıp bu alanda sıkıntı yaşamayacaktır.



GÜRCAN BİLGİÇ

Şimdiden 2032 takımının planlaması yapılmalıdır

Yıllar sonra hak ettiğimiz bir organizasyon ülkemize geldi. Yenilenen statlarımızla, futbola olan aşkımızla dolu dolu bir şampiyona yaşayacağız, bundan hiç kuşkum yok. Bu tip organizasyonları öncelikle ülkeye getireceği gelir ile değerlendirirler. Doğru ama çok eksik bir yaklaşım. 30 ülkenin insanıyla, kültürüyle, yemekleriyle, karakteriyle yaşayacağımız 1 aylık bir süre olacak. Sadece futbol seyretmeyeceğiz, aynı zamanda o insanlarla oturup çay içeceğiz. Ciddi bir medeniyet hamlesidir bu tür organizasyonlar. Sokaktaki insanından klavyesinin başındaki medya mensubuna kadar herkes gelişir. Futbol Federasyonu, ortaklığa İtalya'yı da katarak aslında bir Akdeniz operasyonu da yaptı. Birbirine çok benzeyen iki halk, benzer yemekler, benzer ahlâk anlayışıyla bir kültür ihracı şansı da var elimizde. Ama şimdiden 9 yıl sonra oynayacak takımın, oyuncu grubunun da planlamasını yapmak zorundayız. Ev sahibi ülke gruptan çıkmalı. Hepimize düşen görevler var. Bu iş "Şu kadar turist geldi, bu kadar mal sattık, şu kadar para kazandık" bakışıyla yapılmaz.