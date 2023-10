İrfan Can Kahveci: Bu kadro ve kalite Almanya’da olmayı hak ediyor

"BEN HER ZAMAN KENDİMİ GELİŞTİRMEYE ODAKLANIYORUM"

Sürekli çalıştığını söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Ben her zaman kendimi geliştirmeye odaklanıyorum. Kötü de gitsem neler yapabileceğime odaklanıyorum. Bu zamana kadar da kötü gidişlerimde hep çalıştım ve sabrettim. Hiçbir zaman da konuşulanlara kulak asmadım desem yalan olur ama çok da dikkate almadım diyebilirim. Tabii sebep sıralarsam her hocanın çeşitli taktikleri var. Her hoca da farklı şeyler istiyor. Belki bu sene hocamızın istekleri benim oyunuma daha da uygun olduğunu söyleyebilirim. İnşallah böyle devam ettiririm" şeklinde konuştu.