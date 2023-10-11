İrfan Can Kahveci: Bu kadro ve kalite Almanya’da olmayı hak ediyor

"LIVAKOVIC İLE MAÇ ÖNCESİNDE KAMPA GELMEDEN ŞAKALAŞMALARIMIZ OLDU"

Fenerbahçe'den takım arkadaşı Livakovic'in çok iyi bir kaleci olduğuna vurgu yapan İrfan Can Kahveci, "Livakovic önemli bir isim. En önemlisi çok iyi bir karakter. Maç öncesinde de kampa gelmeden onunla şakalaşmalarımız oldu. İnşallah yarın onu üzen taraf biz oluruz. Önemli bir kaleci ama bizde de onu üzebilecek önemli ayaklar var" şeklinde konuştu.

"HIRVATİSTAN'I İLK MAÇIMIZDAN DA TANIYORUZ"

Yarınki karşılaşma için iyi analizler yaptıklarını söyleyen Kahveci, "Hırvatistan'ı ilk maçımızdan da tanıyoruz. Bence analizlerde hocamızın gösterdikleriyle iyi tanıdığımızı düşünüyorum. İyi analizler yaptık. Zaten ilk maçta da karşılaşmıştık. Çok kaliteli oyuncuları var ama biz herkese saygı duyuyoruz. Aramızda öyle özellikle özel bir isim söylemiyoruz" dedi.