Son dakika haberi: Bekle bizi Almanya! A Milli Takım’ımız Hırvatistan karşısında tarih yazdı...

BARIŞ ALPER: TARİH YAZDIK

Attığı golle galibiyetin mimarı olan Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan karşısında tarihi bir sonuç aldıklarını söyledi. 23 yaşındaki futbolcu, "Yeni teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile çok iyi bir başlangıç yaptık. Çok iyi mücadele ettik. Türkiye'ye armağan olsun. Hocanın çok iyi bir enerjisi var. Bu bize de yansıdı. Bu nedenle kulübeye doğru giderek golü hep birlikte kutlamak istedim. Şimdi sırada Konya'da Letonya ile oynayacağımız karşılaşma var. Taraftarlarımızdan tribünleri doldurmalarını ve bizi desteklemelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.







LİVAKOVİC FARKI ÖNLEDİ!

Miillilerın tek gollü galibiyette kalmasında Süper Lig'de Fenerbahçe formasını giyen Livakovic'in performansı belirleyici oldu. 28 yaşındaki eldiven, topun ağlara gittiği pozisyonda hatalı bir öne çıkış yapsa da 6 net pozisyonda Milli Takımımıza gol izni vermedi. Uğurcan Çakır ise 5'te 5 kurtarışla oynadı. Ay-Yıldızlılar, 14 şut denemesinde 6 kez çerçeveyi tuttururken bu oran Hırvatistan'da 17'ye 6 oldu.



BÜYÜKEKŞİ: PAZAR GÜNÜ İKİ ŞAMPİYONA GARANTİ OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, galibiyetten dolayı teknik ekibi ve futbolcuları kutladığını söyledi. Büyükekşi, "Hepimiz sevinçli ve mutluyuz. Biliyorsunuz İtalya ile birlikte 2032'yi aldık. Pazar günü de kazanırsak bir hafta içinde iki tane Avrupa Şampiyonası garanti olacak. Türkiye'ye daha büyük mutluluklar yaşatmalıyız. Bunların sayısını artırmalı ve sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynadık. En az üç gol atabilirdik. Hocamız, güvenimizi boşa çıkartmadı. Takımı bir maestro gibi yönetti. Biz de kendisini tribünden alkışladık" diye konuştu.