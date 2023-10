Erden Timur: Ben sadece futbolla ilgilenmiyorum, sadece gider üreten şey yapmıyorum

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Toplantıda Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur mali konularda sunum gerçekleştirdi. Timur, "Toplam yükümlülüklerimiz 9 milyar 500 milyon TL diyoruz ya aslında burada gerçek yükümlüğümüz 6 milyar 693 milyon TL. Bu yükümlülüklerimizde sözleşmelerimizin kimisi 5 seneyi, vadelerimizin kimisi 6 seneye varıyor. Onların tamamını içeriyor. Yaklaşık 4 senelik yükümlüğümüzün toplamı 6 milyar 693 milyon TL" dedi.



"BİLEREK SÖYLEMEDİĞİ İÇİN GÜCÜME GİDİYOR"

İlgilendiği konulara açıklık getiren Erden Timur, "Giderlerden hep sorumlu tutuluyorum. Bunu ifade edilmediği için özür dileyerek kendim ifade etmek zorundayım. Ben sadece Galatasaray'ın futboluyla ilgili şey yapmıyorum. Sadece gider üreten şey yapmıyorum. Neler yapıyorum. Son 3 aydır sponsorluk kısmıyla ilgileniyorum. Kombine ve bilet kısmıyla ilgilendim. Florya projesinin tüm proje süreciyle ilgileniyorum. Kemerburgaz projesinin tüm inşaat işlerini yapıyorum. Galatasaray Adası'nın tüm inşaat işlerini yapıyorum. Mecidiyeköy projesinin başından sonuna ilgilendim. Sportif AŞ'nin banka ilişkileri, nakit akışı ilişiklerini Dursun başkanımızla birlikte çalışıyorum. Bunu ben söylemek zorunda kaldığım için de özür diliyorum. Sadece bilerek söylemediği için gücüme gidiyor. Çünkü bilerek söylenmiyor. Maalesef bugün bunu kanıya net olarak anladım. Bir şey yapmaya çalışıyorum, layıkıyla veya değil" diye konuştu.



"HER YÖNETİCİNİN BİR HEDEFİ OLMASI LAZIM"

Genel kurullarının yönetimlerden bazı taleplerde bulunması gerektiğini söyleyen Timur, "Tüm borcumuzu bitirecek ve bizi ilk 10 kulüp arasına sokacak projeleri ve hangi kaynakla geliştireceklerini istememiz lazım. Üst düzey şeffaflık için aylık bilgilendirme toplantılarının tüzükte yer almasını talep edelim. Şeffaflık olunca manipülasyon da azalır. Bir de iştirak şirketleri dahil tüm yönetim kurulu üyelerinin, her bilanço döneminde performans hedeflerinin belirlenmesi, üç ayda bir yönetici performans raporunun yayınlanması lazım. Her yöneticinin bir hedefi olması lazım. Bu üç başlığı değiştirebilirsek, sürdürebilirliğe çok katkısı olacaktır" şeklinde konuştu.