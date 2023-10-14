EURO 2032 statları resmen açıklandı

Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği EURO 2032 için belirlediği stadyumlar ortaya çıktı. Ev sahibini geçtiğimiz salıgünü açıklayan UEFA, iki ülkenin başvurudosyasında bildirdiği, sonrasında ikitarafın da 5'e düşüreceği 10'ar stadı resmenaçıkladı. İşte liste:
TÜRKİYE'NİN SUNDUĞU STADYUMLAR:
1-Atatürk Olimpiyat Stadı
2-Galatasaray RAMS Park
3-Fenerbahçe Ülker Stadı
4-Bursa Büyükşehir Bld. Stadı
5-Konya Büyükşehir Bld. Stadı
6-Trabzonspor Papara Park
7-Gaziantep Kalyon Stadı
8-Antalya Corendon Airlines Park
9-Eskişehir Atatürk Stadı
10-Ankara Yeni 19 Mayıs Stadı