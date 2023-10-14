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Giriş Tarihi: 14.10.2023

EURO 2032 statları resmen açıklandı

Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği EURO 2032 için belirlediği stadyumlar ortaya çıktı. Ev sahibini geçtiğimiz salı günü açıklayan UEFA, iki ülkenin başvuru dosyasında bildirdiği, sonrasında iki tarafın da 5'e düşüreceği 10'ar stadı resmen açıkladı. İşte liste:

TÜRKİYE'NİN SUNDUĞU STADYUMLAR:
1-Atatürk Olimpiyat Stadı
2-Galatasaray RAMS Park
3-Fenerbahçe Ülker Stadı
4-Bursa Büyükşehir Bld. Stadı
5-Konya Büyükşehir Bld. Stadı
6-Trabzonspor Papara Park
7-Gaziantep Kalyon Stadı
8-Antalya Corendon Airlines Park
9-Eskişehir Atatürk Stadı
10-Ankara Yeni 19 Mayıs Stadı


İTALYA'NIN SUNDUĞU STADYUMLAR
1-Stadio San Siro (Milano)
2-Stadio Olimpico (Roma)
3-Stadio San Nicola (Bari)
4-Stadio Diego Maradona (Napoli)
5-Stadio Artemio Franchi (Floransa)
6-Juventus Stadium (Torino)
7- Stadio Luigi Ferraris (Cenova)
8- Stadio Marcantonio B.(Verona)
9-Stadio Renato Dell'Ara (Bologna)
10-Stadio Sant'Elia (Cagliari)

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EURO 2032 statları resmen açıklandı
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