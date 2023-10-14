SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe ve Gençlerbirliği arasında Arda Güler krizi

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yetiştiği kulüp olan Gençlerbirliği, alacağının peşine düştü. 20 Şubat 2019'da Ankara ekibinin altyapısından sarı-lacivertlilere giden oyuncu için o dönem 400 bin TL ve bir sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma yapılmıştı. Arda'nın F.Bahçe'deki etkili performansı sonrasında Sarı-Lacivertli yönetim, %20'lik payı 2.5 milyon Euro'ya Gençlerbirliği'nden aldı.

Aradan geçen dönemde 18 yaşındaki futbolcu, 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tuttu. G.Birliği'ne ise 2.5 milyon Euro'nun Mart 2023'e kadar verilmesi gerektiği ancak Fenerbahçe yönetiminin, bu rakamın yaklaşık 1 milyon Euro'sunu ödemediği ortaya çıktı.

HENÜZ MAÇA ÇIKAMADI

Arda Güler ise Real Madrid'de büyük şanssızlıklar yaşadı. Genç oyuncu, sakatlıkları nedeniyle eflatun-beyazlılarda hiçbir karşılaşmada forma giyemedi. Ancak çalışmalarını hırsla sürdüren oyuncu için hem hocası Ancelotti hem de takım arkadaşları övgü dolu sözler kullanıyor.