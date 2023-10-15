Chukwuani’nin peşini bırakmıyor

Trabzonspor, sezon başında transferi için yoğun uğraş verdiği hatta kulübüyle prensipte anlaşmasına rağmen kendisiyle yaşadığıEski teknik direktör Nenad Bjelica'nın kadroya katılmasını istediği futbolcuyu, yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın da izleyeceği ve onay vermesi durumunda resmi temasların yeniden başlayacağı ifade edildi.Güncel piyasa değeri 700 bin Euro olan Chukwuani, ön libero mevkiinde de görev yapabiliyor.Takımı ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcayan Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, formayı unutan isimleri de tekrar kazanmayı hedefliyor.ve üçüncü golcü durumuna düşen, Avcı'dan şans bekleyen isimler. Deneyimli çalıştırıcının takıma yönelik konuşmasında adalet vurgusu yapıp, "İyi olan, çok çalışan, formayı alır" dediği öğrenildi.Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Joaquin Fernandez, hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz oynayamadı. En son 23 Mayıs 2023'te Real Valladolid formasıyla Barcelona'ya karşı görev yapan stoperin maç oynamayı çok özlediğini söyleyerek, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Kısa zamanda sahalara döneceğim" dedi.