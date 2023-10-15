Chukwuani’nin peşini bırakmıyor

Trabzonspor, Danimarkalı orta saha için yeni bir hamle hazırlığında. Bordo-mavili yönetim, yaz döneminde anlaşamadığı 20 yaşındaki oyuncu için teknik direktör Abdullah Avcı’nın vereceği rapor doğrultusunda yeniden harekete geçecek
Trabzonspor, sezon başında transferi için yoğun uğraş verdiği hatta kulübüyle prensipte anlaşmasına rağmen kendisiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle iknaedemediği Tochi Chukwuani'denvazgeçmedi. Eski teknik direktör Nenad Bjelica'nın kadroya katılmasını istediği futbolcuyu, yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın da izleyeceği ve onay vermesi durumunda resmi temasların yeniden başlayacağı ifade edildi. Bu sezon Lyngby formasıyla12 maça çıkanve 2 gol-1 asistlik katkısağlayan 20 yaşındakimerkez orta sahaoyuncusunun transferi için Avcı'nınvereceği karar sonrası hamle yapılacak. Güncel piyasa değeri 700 bin Euro olan Chukwuani, ön libero mevkiinde de görev yapabiliyor.
AVCI HERKESE KUCAK AÇTI
Takımı ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcayan Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, formayı unutan isimleri de tekrar kazanmayı hedefliyor. Kourbelis,Umut Güneş, Arif Boşluk,Göktan Gürpüz, Kerem Şen ve üçüncü golcü durumuna düşen Umut Bozok, Avcı'dan şans bekleyen isimler. Deneyimli çalıştırıcının takıma yönelik konuşmasında adalet vurgusu yapıp, "İyi olan, çok çalışan, formayı alır" dediği öğrenildi.
FERNANDEZ GERİ SAYIMDA
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Joaquin Fernandez, hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz oynayamadı. En son 23 Mayıs 2023'te Real Valladolid formasıyla Barcelona'ya karşı görev yapan stoperin maç oynamayı çok özlediğini söyleyerek, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Kısa zamanda sahalara döneceğim" dedi.