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Giriş Tarihi: 15.10.2023 08:44

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı: Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır

AA
Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’ndan Filistin’e destek mesajı: Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Filistin için destek mesajı yayımladı. Genç oyuncu mesajında "Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır" ifadelerini kullandı.

Aktürkoğlu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Konuşmaktan çekinenler olduğunu biliyorum, yanlış bir şey söylemekten korkanları... Ama sessizce oturup konuşmadığım gerçeğiyle yaşamak istemiyorum. İsrail'e yapılan sivil hayatların kaybedildiği saldırıları kınayabilir ve aynı zamanda Filistin'e yıllardır yapılan zulmün karşısında durabiliriz. Filistin halkının yok edilmesini sessizce oturup izlemek doğru mu?" ifadelerini kullandı.

"İsrail ve Filistin arasında yaşananlar tarihsel olarak herkes tarafından farklı okunabilir. Bana göre yıllardır olan şey, bir halkın çaresizce yok edilmesi." değerlendirmesini yapan 24 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Şu anda yaşananları yorumlamak için tarihsel bir bilgiye ihtiyacımız yok. Şu anda tanık olduğumuz şey oldukça basit: İşgal ve baskı altındaki bir halk, batı dünyasının tam desteklediği nükleer bir devlet tarafından yok ediliyor. Bu hiçbir zaman eşit bir mücadele olmadı ve şu anda yaşanan şey, tam bir katliam. Sivillerin katledilmesi, çocuk hastanelerinin bombalanması, bir halkın ölüm ya da göç arasında bir tercihte bırakılması, orantısız bir güçle bir ülkenin haritadan silinmesi neyin cevabı olabilir? Bu mutlaka müdahale edilmesi gereken bir durumdur. İnsanlığa sığmayan metotlarla, savunmasız siviller ile çocukların susuz, elektriksiz kalmasına ve sonunda ölmesine seyirci kalmamalıyız. Barış için dua etmek yeterli değil, sessiz kalmamamız gerekiyor çünkü dünyanın kalanı bu korkunç trajediyi önlemek adına hiçbir çaba sarf etmiyor. Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır."

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Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı: Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır
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