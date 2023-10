Hakemlere koç atayacağız!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda bitmeyen hakem tartışmalarından A Milli Takım'da Montella tercihine, Süper Kupa finalinden EURO 2032'de İtalya ortaklığına kadar birçok konu hakkında değerlendirmede bulundu.Hakem hataları Türkiye'ye mahsus değil. Hakem Akademisi kurduk. 7 yıldır zam yapılmayan hakemlerimize zam yaptık. İl Hakem Başkanları için sınav sistemi getirdik. İmtihan, psikoteknik testler ve mülakat sonrası gelecek il başkanı iki yıl orada kalacak.Hakem koçu atıyoruz. Bu hakem koçuna 2 veya 3 tane hakem vereceğiz. Bu koç, hakemin maçını takip edip hakemin hatalarını analiz uzmanına çıkarttıracak.Milli Takım için ismi geçen hocalar daha önce görev yapmış zaten. Kimi başarılı kimi de başarısız olmuş. Biz yeni şeyler yapmak istiyoruz.Hırvatistan'ı yendik ama bunun tesadüf olmamasını istiyoruz. Türk Milli Takımı artık öyle bir takım olmalı ki her Dünya Kupası'na her Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmalı.Hepsine katılabilen, belli bir başarıyı yakalayabilen bir milli takım istiyoruz.G.Saray ile F.Bahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçı neden Suudi Arabistan'da oynanacak' diyorlar. Kulüplerimiz kabul etti.Neymar, Ronaldo ve birçok dünya yıldızı Suudi Arabistan'da oynuyor. Almanya ve İngiltere'yi istedik ancak güvenlik gerekçesiyle kabul etmediler. Azerbaycan, 'Gelin bizde yapın' diyor ancak orada da para yok. Bazı kesimler dediye eleştiriyor. Bunu kulüplerimiz kabul etti. Hatta '31 Aralık'ta bile futbolcular oynuyor. Artık bunları geçmemiz lazım' dediler. Suudi Arabistan ile anlaşırsak açıklarız.İtalya ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ortaklaşa düzenleyeceğiz. İtalyanlarBiz İtalya ile her şeyi bölüşüyoruz. 2026'ya kadar herkesin hazırlıklarını bitirmesi gerekiyor.Trendyol Süper Lig için yeni logo, marş ve internet sitesi çalışmaları sürüyor.Süper Lig'de yeni sezonda da hakem tartışmaları devam ederken, TFF'den kulüplere flaş bir öneri geldi. Kulüpler Birliği'nde yapılan ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yer aldığı toplantıda kulüp başkanları hakemlerle ilgili şikayetlerini iletti. Büyükekşi iseönerisinde bulundu. Ancak takımlar bu teklife olumsuz baktı.