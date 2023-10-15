Hakemlere koç atayacağız!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı: Hakemlere bire bir eğitim başlıyor. Belirleyeceğimiz hakem koçuna 2 veya 3 hakem vereceğiz. Bu koç, maçı izleyip hakemin hatalarını çıkarttıracak ve yapılması gerekeni anlatacak. A Milli Takım için ismi geçen hocalar daha önce görev yapmıştı zaten. Eğer tekrar aynı hocaları getirseydik nasıl bir farklılık olacaktı. Bu nedenle Montella'yı seçtik
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda bitmeyen hakem tartışmalarından A Milli Takım'da Montella tercihine, Süper Kupa finalinden EURO 2032'de İtalya ortaklığına kadar birçok konu hakkında değerlendirmede bulundu. Türkfutbolunun geleceğini düşünerekçalıştıklarını söyleyenBüyükekşi'nin basın mensuplarıylauzun sohbetindenöne çıkan başlıklar şöyle:
HEP KOMPLO DÜŞÜNÜYORLAR
Hakem hataları Türkiye'ye mahsus değil. Hakem Akademisi kurduk. 7 yıldır zam yapılmayan hakemlerimize zam yaptık. İl Hakem Başkanları için sınav sistemi getirdik. İmtihan, psikoteknik testler ve mülakat sonrası gelecek il başkanı iki yıl orada kalacak. Hakemleri gençleştiriyoruzama sabrımız yok. Hepkafamızın arkasında 'Bizekomplo yapılıyor' gibi düşüncelervar. Hakem koçu atıyoruz. Bu hakem koçuna 2 veya 3 tane hakem vereceğiz. Bu koç, hakemin maçını takip edip hakemin hatalarını analiz uzmanına çıkarttıracak. Sonra hatalarınıgösterecek ve neler yapmasıgerektiğini anlatacak.Bire bir eğitim olacak.
YENİ ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUZ
Milli Takım için ismi geçen hocalar daha önce görev yapmış zaten. Kimi başarılı kimi de başarısız olmuş. Biz yeni şeyler yapmak istiyoruz. Tekrar aynıhocaları getirseydik nasılbir farklılık olacaktı.Bu nedenle yerli bir isimyerine Vincenzo Montella'yıtercih ettik.
Hırvatistan'ı yendik ama bunun tesadüf olmamasını istiyoruz. Türk Milli Takımı artık öyle bir takım olmalı ki her Dünya Kupası'na her Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmalı. 21 yıl olmuşDünya Kupası'na katılmayalı. Hepsine katılabilen, belli bir başarıyı yakalayabilen bir milli takım istiyoruz.
SUUDİ ARABİSTAN DOĞRU ADRES
G.Saray ile F.Bahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçı neden Suudi Arabistan'da oynanacak' diyorlar. Kulüplerimiz kabul etti. SuudiArabistan'da maç yapmak sadeceekonomik değil imaj olarakda çok değerli, marka değeriiçin faydalı olacak. Neymar, Ronaldo ve birçok dünya yıldızı Suudi Arabistan'da oynuyor. Almanya ve İngiltere'yi istedik ancak güvenlik gerekçesiyle kabul etmediler. Azerbaycan, 'Gelin bizde yapın' diyor ancak orada da para yok. Bazı kesimler de 'Süper Kupa30 Aralık'ta oynanır mı?' diye eleştiriyor. Bunu kulüplerimiz kabul etti. Hatta '31 Aralık'ta bile futbolcular oynuyor. Artık bunları geçmemiz lazım' dediler. Suudi Arabistan ile anlaşırsak açıklarız. Nasıl anlaştık,ne yaptık. Şu şu avantajlarıolacak diye.
İTALYA İLE HER ŞEYİ BÖLÜŞÜYORUZ
İtalya ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ortaklaşa düzenleyeceğiz. İtalyanlar İstanbul'a gelerek ortaklıkiçin bize teklifte bulundular. Biz İtalya ile her şeyi bölüşüyoruz. 2026'ya kadar herkesin hazırlıklarını bitirmesi gerekiyor.
Trendyol Süper Lig için yeni logo, marş ve internet sitesi çalışmaları sürüyor. Bunları 1 Ocak'a yetiştirmeyeçalışıyoruz.
KULÜPLER BİRLİĞİ'NE MHK TEKLİFİ
Süper Lig'de yeni sezonda da hakem tartışmaları devam ederken, TFF'den kulüplere flaş bir öneri geldi. Kulüpler Birliği'nde yapılan ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yer aldığı toplantıda kulüp başkanları hakemlerle ilgili şikayetlerini iletti. Büyükekşi ise "TFF olarak, MHK ve hakematamalarını tamamen KulüplerBirliği'ne devredelim" önerisinde bulundu. Ancak takımlar bu teklife olumsuz baktı.