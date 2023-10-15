Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hakemlere koç atayacağız!
Giriş Tarihi: 15.10.2023

Hakemlere koç atayacağız!

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
Hakemlere koç atayacağız!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı: Hakemlere bire bir eğitim başlıyor. Belirleyeceğimiz hakem koçuna 2 veya 3 hakem vereceğiz. Bu koç, maçı izleyip hakemin hatalarını çıkarttıracak ve yapılması gerekeni anlatacak. A Milli Takım için ismi geçen hocalar daha önce görev yapmıştı zaten. Eğer tekrar aynı hocaları getirseydik nasıl bir farklılık olacaktı. Bu nedenle Montella'yı seçtik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda bitmeyen hakem tartışmalarından A Milli Takım'da Montella tercihine, Süper Kupa finalinden EURO 2032'de İtalya ortaklığına kadar birçok konu hakkında değerlendirmede bulundu. Türk futbolunun geleceğini düşünerek çalıştıklarını söyleyen Büyükekşi'nin basın mensuplarıyla uzun sohbetinden öne çıkan başlıklar şöyle:

HEP KOMPLO DÜŞÜNÜYORLAR
Hakem hataları Türkiye'ye mahsus değil. Hakem Akademisi kurduk. 7 yıldır zam yapılmayan hakemlerimize zam yaptık. İl Hakem Başkanları için sınav sistemi getirdik. İmtihan, psikoteknik testler ve mülakat sonrası gelecek il başkanı iki yıl orada kalacak. Hakemleri gençleştiriyoruz ama sabrımız yok. Hep kafamızın arkasında 'Bize komplo yapılıyor' gibi düşünceler var. Hakem koçu atıyoruz. Bu hakem koçuna 2 veya 3 tane hakem vereceğiz. Bu koç, hakemin maçını takip edip hakemin hatalarını analiz uzmanına çıkarttıracak. Sonra hatalarını gösterecek ve neler yapması gerektiğini anlatacak. Bire bir eğitim olacak.



YENİ ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUZ
Milli Takım için ismi geçen hocalar daha önce görev yapmış zaten. Kimi başarılı kimi de başarısız olmuş. Biz yeni şeyler yapmak istiyoruz. Tekrar aynı hocaları getirseydik nasıl bir farklılık olacaktı. Bu nedenle yerli bir isim yerine Vincenzo Montella'yı tercih ettik.
Hırvatistan'ı yendik ama bunun tesadüf olmamasını istiyoruz. Türk Milli Takımı artık öyle bir takım olmalı ki her Dünya Kupası'na her Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmalı. 21 yıl olmuş Dünya Kupası'na katılmayalı. Hepsine katılabilen, belli bir başarıyı yakalayabilen bir milli takım istiyoruz.

SUUDİ ARABİSTAN DOĞRU ADRES
G.Saray ile F.Bahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçı neden Suudi Arabistan'da oynanacak' diyorlar. Kulüplerimiz kabul etti. Suudi Arabistan'da maç yapmak sadece ekonomik değil imaj olarak da çok değerli, marka değeri için faydalı olacak. Neymar, Ronaldo ve birçok dünya yıldızı Suudi Arabistan'da oynuyor. Almanya ve İngiltere'yi istedik ancak güvenlik gerekçesiyle kabul etmediler. Azerbaycan, 'Gelin bizde yapın' diyor ancak orada da para yok. Bazı kesimler de 'Süper Kupa 30 Aralık'ta oynanır mı?' diye eleştiriyor. Bunu kulüplerimiz kabul etti. Hatta '31 Aralık'ta bile futbolcular oynuyor. Artık bunları geçmemiz lazım' dediler. Suudi Arabistan ile anlaşırsak açıklarız. Nasıl anlaştık, ne yaptık. Şu şu avantajları olacak diye.



İTALYA İLE HER ŞEYİ BÖLÜŞÜYORUZ
İtalya ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ortaklaşa düzenleyeceğiz. İtalyanlar İstanbul'a gelerek ortaklık için bize teklifte bulundular. Biz İtalya ile her şeyi bölüşüyoruz. 2026'ya kadar herkesin hazırlıklarını bitirmesi gerekiyor.
Trendyol Süper Lig için yeni logo, marş ve internet sitesi çalışmaları sürüyor. Bunları 1 Ocak'a yetiştirmeye çalışıyoruz.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NE MHK TEKLİFİ
Süper Lig'de yeni sezonda da hakem tartışmaları devam ederken, TFF'den kulüplere flaş bir öneri geldi. Kulüpler Birliği'nde yapılan ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yer aldığı toplantıda kulüp başkanları hakemlerle ilgili şikayetlerini iletti. Büyükekşi ise "TFF olarak, MHK ve hakem atamalarını tamamen Kulüpler Birliği'ne devredelim" önerisinde bulundu. Ancak takımlar bu teklife olumsuz baktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Batı'nın acımasız ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Walt Disney'den İsrail'e destek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
New York’ta ABD’li muhabire tokat gibi cevap! Başı kesilen bebek yalanına isyan etti: Sürekli uyduruyorsunuz
Bunun adı sorumsuzluk! İzmir Büyükşehir’in çevre katliamına Çevre Bakanlığından suçüstü
Türkiye'deki o üniversitede 26 akademisyen dünya sıralamasında
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Filistinlilerin Osmanlı’ya gönderdiği ‘destek’ telgrafı ortaya çıktı
SON DAKİKA | DSÖ İsrail'in hastanelere yönelik baskısını şiddetle kınadı: Bu bir ölüm cezasıdır!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
O kadınla boşuna yarışmasın
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakemlere koç atayacağız!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA